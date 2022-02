“Uno de nuestros mayores logros es la negociación de una ley de función pública eficaz, con numerosas mejoras”

El sindicalista Paco García, delegado en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía valora el papel del sindicato en la vida laboral andaluza en general, así como en la consejería de la que es responsable.

–Háblenos de CSIF

–CSIF, es un sindicato Independiente, no vinculado a ningún partido político. Negociador, que están en todas las Mesas de Negociación (General, Comisión de Convenio y todas las Subcomisiones), que vela por los intereses de los/as trabajadores/ as. Transparente y Honesto. Profesional, con un equipo de trabajo comprometido, formado y eficiente y Moderno, abierto a los cambios sociales y tecnológicos, a través de nuestras redes: Facebook, Twitter… En definitiva, NO somos un sindicato de clase, sino un Sindicato con Clase.

–Y ¿qué me ofrece CSIF que no encuentre en otros sindicatos?

–En primer lugar un trato personalizado, ya que somos un Sindicato cercano, con visitas habituales a los diferentes centros de trabajo, para la atención a los afilados y resolución de las incidencias laborales. También ofrecemos un catálogo de servicios diversos: Asesoría Jurídica propia, Formación, Información sindical, Acción social, Departamento de Igualdad…Y, además, que somos el único sindicato que forma parte de todas las Mesas de Negociación, donde se negocian y deciden los asuntos relevantes relativos a vuestros puestos de trabajo.

–¿Qué logros ha conseguido CSIF para los/as EEPP con carácter general?

–Entre los principales destacamos la negociación de una Ley de Función Pública eficaz, con mejoras como son: El desarrollo de la Carrera Profesional para el personal laboral, la eliminación de criterios subjetivos de carácter sancionador de la Evaluación del Desempeño, conseguir la indemnización por cese o el aumento del 10% del cupo de discapacitados en las OEP. Otros logros son la instauración del teletrabajo y el aumento del permiso de paternidad…

–Y ¿qué logros ha conseguido CSIF en la Consejería de la Presidencia Administración Pública e Interior?

–Actualmente CSIF forma parte del Comité de empresa de la citada Consejería ostentado la Secretaría, y hemos conseguido entre otras cosas la mejora de la RPT con un aumento significativo del número de plazas. También se ha mejorado la gestión del vestuario, la comunicación con los diferentes Departamentos y se ha instaurado una bolsa de horas de conciliación familiar.

–¿Qué proyectos tiene CSIF para la Consejería?

–Los más destacados que podemos citar son: Apoyar la petición del Plus de Protocolo para el personal PSG, iniciado por CSIF en 2014. Participar en los diferentes grupos de trabajo para mejorar las condiciones laborales (Vestuario, Pluses, Salud Laboral…).La cobertura de las plazas de RPT no ocupadas. Insistir en la recuperación de la Acción Social. Recuperar el poder adquisitivo perdido. La aceleración de los diferentes procesos selectivos y operatividad de las Bolsas. La actualización del Premio de Jubilación. La creación de una figura similar al art 30 para laborales.

La modificación de la normativa SNL. La reclasificación de las diferentes categorías profesionales. La elaboración de un catálogo de formación y titulación válido para los diferentes Concursos. La revisión de los complementos salariales. Y la instauración de la carrera horizontalpara el personal laboral.