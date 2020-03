Sin lugar a dudas estamos viviendo un momento sin precedentes. Una situación donde el mundo digital juega más que nunca un papel fundamental. Ahora, se habla en mayúsculas de teletrabajo sin prejuicio alguno. Las noticias vuelan a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, las buenas y, sobre todo, las malas.

El consumo de los informativos se ha disparado al igual que el uso de las plataformas sociales como Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp. Nadie duda que también están viviendo su momento.

En la red del pajarito azul la palabra #Coronavirus sigue siento trending topic mundial, pero en las últimas horas otros mensajes son los que imperan en España. Etiquetas como #QuédateEnCasa, #YoMeQuedoEnCasa, #NoSonVacaciones o #Responsabilidad inundan la red para concienciar a la población de la importancia de quedarnos en los hogares ante la expansión del #Covid19.

El lema ‘Quédate en casa’, inspirado en un movimiento llevado a cabo en Italia, salió hace pocos días de la cirujana general del Hospital Clínico, Sandra García Botella.

Una idea que le surgió tras la impotencia de ver que “el mensaje que se está transmitiendo a través de los medios no está llegando bien a la gente”.

En pocos minutos el mensaje se volvió viral y surgieron otros similares como #YoMeQuedoEnCasa. Convertidos en virales en España transmiten mensajes de serenidad, responsabilidad e incluso, tranquilidad.

En Sevilla concretamente son miles los usuarios que se han sumado a este llamamiento enviando multitud de fotografías.

De forma más particular, el Real Betis, ha tenido la genialidad de promover su propio hashtag personalizado, #BetisEnCasa: “Por responsabilidad social, quedémonos en casa. Este partido lo vamos a ganar con la ayuda de todos. Compartiendo los vídeos y fotografías que nos enviéis tod@s l@s bétic@s con nuestros colores con el hashtag #BetisEnCasa. Hagamos caso a los protocolos sanitarios”.

También instituciones, como ‘Emergencias Sevilla’ @Emergenciassev, que sigue demostrando que se crece ante todo tipo de eventualidades. “Con la que está cayendo #QuédateEnCasa. No son vacaciones. Es tu misión, evita zonas concurridas para frenar la propagación del #Coronavirus. Hazlo por ti. Hazlo por los tuyos. Hazlo por todos. Gracias por tu colaboración”.

‘Emergencias Sevilla’ también ha sido noticia esta semana gracias a la investigación y posterior detención de un joven que publicó un bulo en la red provocando cierto revuelo en la ciudad.

Una hora más tarde de la publicación, el departamento de redes sociales en ‘Emergencias Sevilla’, dependiente de la delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, ya tenía localizado al autor tras una minuciosa monitorización.

Un joven de 21 años que había difundido en su perfil de Instagram -utilizando un montaje fotográfico que simulaba el perfil del Ayuntamiento de Sevilla- la información falsa de la suspensión de la Semana Santa y la Feria de Abril.

Días después, por desgracia, el bulo se convirtió en realidad, pero esta vez llegó desde distintas fuentes oficiales, como el perfil de Twitter del Consejo de Cofradías de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla o desde la cuenta personal del Alcalde de la ciudad hispalense, Juan Espadas.

Quiero comunicaros la decisión más dura en la que he participado como alcalde en estos cinco años y que significa la suspensión de los desfiles procesionales de la Semana Santa 2020 de forma consensuada con @ElConsejoSev y el Arzobispado. @Ayto_Sevilla #COVIDー19 pic.twitter.com/nPXF6R1dKV

La noticia que todos sabíamos que iba a llegar pero que nadie quería escuchar o leer. "La Semana Santa de Sevilla de 2020 queda suspendida". Como dijo hace días el propio Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "no estamos hablando de una fiesta, sino de la fiesta".

La fiesta más popular de la ciudad para el sevillano, que no es la Feria de Abril, se queda huérfana de público este año. Sin quererlo, ni imaginarlo, estamos escribiendo crónicas que pasarán a la historia. 'Crónicas', si me permiten, a base de tuits o post que sirven en estos momentos como desahogo ante tanto desánimo.

Estos sentimientos de los cofrades se han visto reflejados en las redes sociales con innumerables publicaciones de todo tipo. La cuaresma ya no será la misma y por ello ya hay quien cuenta el tiempo que falta para el Domingo de Ramos de 2021.

Entre lo más compartido destaca un vídeo publicado por el periodista José Antonio Rodríguez, recordando la Semana Santa de 2008. Titulado "Te esperaré siempre" apareció de forma veloz en numerosos grupos de WhatsApp, el síntoma inequívoco de cuando algo se hace viral.

Del mismo modo, otras tantas publicaciones con 'olor a incienso' fueron muy compartidas.

Sevilla no es Europa.Sevilla es un Universo aparte.¡ JUNTOS PODEMOS ! pic.twitter.com/C49bKugAvu

Emocionado. Aturdido.Una mezcla de sensaciones que no podría explicar.Volveremos a buscar tu mirada Señor. Saldremos de esta todos juntos y volveremos a buscarte en tu silencio más absoluto.ÁNIMO SEVILLA. pic.twitter.com/NbOF6qAlNL

Entre tantas malas noticias también las redes sociales se llenan, cada vez más, de mensajes solidarios.

Como por ejemplo el tuit viral de Daniel Pastor: “Me ofrezco voluntario para hacer la compra a personas mayores en Sevilla (zona centro y Alameda de Hércules). Si necesitas ayuda, o conoces a alguien que pueda necesitarla, no dudes en ponerte en contacto conmigo. ¡Gracias!”. Un mensaje con más de dos millares de ‘Me gusta’ y un millón y medio de retuits.

☝🏼 Me ofrezco voluntario para hacer la compra a personas mayores en #Sevilla (zona centro y Alameda de Hércules).Si necesitas ayuda, o conoces a alguien que pueda necesitarla, no dudes en ponerte en contacto conmigo.¡Gracias! 🤗

En pocas horas la solidaridad comienza a ganarle la partida al virus… O al menos eso parece en las redes sociales.

¡Hola! Soy dermatólogo. Si alguien tiene un problema de la piel pero no lo considera tan grave como para acudir a urgencias en estas circunstancias puede consultarme por privado. Se agradece difusión.

¡Hola! Soy matrona, si alguna mujer embarazada tiene dudas que consultar y no puede acudir a su centro de salud puede consultarme por privado. Se agradece difusión.

Soy médico. Me ofrezco voluntario en Sevilla para cualquier consulta médica, curas en casas, explicación y admón de medicamentos o en todo lo que pueda daros. Tlf 600826863

Ser responsable en estos momentos no es solo #YoMeQuedoEnCasa . En Mariatrifulca hemos llevado nuestros productos perecederos al comedor social en #Triana , el del colegio Nuestra Señora del Rosario, e invitamos a otros restaurantes a que se sumen. #YoMeQuedoEnCasaEllosNo pic.twitter.com/cfCvZXPnJe

Museos de todo el territorio nacional e internacional nos invitan a que les visitemos de forma virtual, plataformas de pagos brindan sus contenidos gratis y numerosos artistas de todo tipo ofrecen conciertos online sin coste. Son algunos de los innumerables ejemplos de noticias solidarias que nos encontramos en estos días de tanta inquietud.

Dicen que cuando nos reímos se produce una mayor oxigenación, favorece el estado de ánimo y se bloquean las emociones negativas. Necesitamos endorfinas también para combatir esta situación de confinamiento en los hogares y uno de los mejores antídotos es el humor. Y en esto, no hay quien nos gane...

Me ha llegado esto por whatssap, no se quien ha hecho esto pero llevo un rato llorando, que arte 😂😂😂😂 #fijarzebien pic.twitter.com/DrYhaXrF0o

Primeras reacciones ante la triste noticia, no todos han superado quedarse sin Semana Santa #Cuarentesma #MeQuedoEnCasa pic.twitter.com/y6rA4Rlb35

Menos mal, se puede sacar al perro a la calle... Me quedo màs tranquilo.Por cierto ¿ALGUIEN SABE DÓNDE PUEDO CONSEGUIR UN PERRO?

Me quedan tres rollos de papel higiénico en casa y no quiero ir a comprar para que no piensen que soy un loco.