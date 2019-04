Más de 600 médicos se jubilarán en Sevilla en dos años

Andalucía podría quedarse sin la mitad de sus médicos en los próximos diez años. Casi el 47% de los facultativos andaluces tienen más de 55 años y es previsible que se jubilen de aquí a 2029. Unos datos que ponen sobre las cuerdas a un sistema sanitario que podría ver como se queda sin médicos para atender sus necesidades en una década y que, en el caso de Sevilla, tendrá importantes consecuencias sobre los 10.404 médicos con conforman en la actualidad la plantilla sevillana.

En palabras del presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el doctor Alfonso Carmona Martínez, "en Sevilla hay un problema acuciante". Según las previsiones de esta institución, en 2020 se jubilarán en el distrito sanitario sevillano 304 profesionales de la sanidad pública. En 2021 serán 330. Una situación crítica que afecta sobre todo a las especialidades de Pediatría, Familia y Oftalmología donde ya existe "un déficit importante" de especialistas. "Hay muchísimos sitios en los que no hay pediatras" avisa el doctor Carmona.

"En Sevilla hay un problema acuciante en Pediatría y Medicina Familiar"

Estas especialidades son precisamente en las que, según el estudio de demografía médica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), se agrupa el mayor número de profesionales con edades comprendidas entre los 55 y los 67 años. En Andalucía, en Medicina Familiar hay en estos momentos 3.147 médicos que superan los 55 años de un total de 9.194. En Pediatría, son 478 los facultativos andaluces en ese tramo de edad. El total de médicos andaluces en esta especialidad es de 2.582. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla avisa también del problema que existe en especialidades como Otorrinolaringología, Cirujía Infantil o Trauma Infantil.

¿Cómo se puede hacer frente a este problema? El doctor Carmona pone sobre la mesa algunas cuestiones que podrían paliar, al menos a corto plazo, la situación actual. Al margen de la petición del presidente del CACM, Emilio García, de aumentar el número de plazas de residentes convocadas en Andalucía -1.165- que, teniendo en cuenta estas jubilaciones, quedarían 1.895 plazas para cubrir cada año y "supondría una falta de 730 plazas MIR por cubrir anualmente", el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla propone "dejar trabajar a todo profesional que tenga capacidades plenas y ganas de continuar más allá de la edad que tengan".

Carmona pone como ejemplo la sanidad de Estados Unidos -"una con las que se podría equiparar el sistema sanitario de España", afirma. "EEUU tiene una gran medicina que permite que sus profesionales sigan ejerciendo mientras demuestren sus capacidades. Esto aquí no pasa. Aquí se ha echado a todo el personal que ha cumplido 65 años fueran quienes fueran", afirma.

El doctor también se muestra a favor de convocar plazas MIR por especialidad, a través de un estudio que permitiera hacer previsiones de las ramas más deficitarias. Y, sobre todo, dar paso a aquellos profesionales foráneos que se encuentran en nuestra comunidad esperando que se convaliden sus títulos. "Hay médicos de fuera esperando a que se les de paso. Esperando que convaliden sus títulos para poder ejercer", afirma.

Estomatología y Medicina Legal son las especialidades más envejecidas en la sanidad andaluza

Por lo que respecta al envejecimiento de la profesión a nivel andaluz, especialidades como Estomatología o Medicina Legal son las más envejecidas, con un 83% y un 49%, respectivamente, de colegiados de entre 45 y 65 años.

A toda esta situación habría que añadir que alrededor de un 20% de los médicos andaluces deciden trasladarse a otra comunidad en busca de mejores condiciones laborales, "lo que disminuiría aun más el número de colegiados en Andalucía.

"Es necesaria una educación sanitaria"

El número de pacientes por médico también es una cuestión a considerar en la sanidad pública. De acuerdo con los datos del CACM, en Sevilla, el número de habitantes por facultativo es de 186. La cifra más baja en Andalucía. Donde está a la cabeza Jaén, con 282, seguida de Almería, don 268.

Para el doctor Carmona " la ratio por médico en España no es mala". No obstante, destaca la necesidad de "hacer campaña" para hacer un "uso racional" de los medios que existen actualmente. "Es necesaria una educación sanitaria. Enseñar a ir al médico cuando hay que ir y no cuando se trate una cuestión banal. Esto ayudaría, a largo plazo, a mejorar la situación actual", afirma el presidente de médicos de Sevilla.

En cuanto a la sanidad privada, en Sevilla hay un 29% de médicos que trabajan en ella, frente a un 62% en la sanidad pública y un 9% que compatibilizan ambas. Jaén es la provincia andaluza donde la sanidad pública alcanza un porcentaje más elevado, un 78%.