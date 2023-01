Los médicos de Sevilla secundan un primer día de paros sin precedentes en la sanidad privada

Salas de espera vacías y consultas sin médicos. La escena se ha repetido a lo largo del día en los diferentes centros sanitarios y hospitales de carácter privado en la provincia de Sevilla. Detrás de esta iniciativa ha estado la primera jornada de protesta liderada por el Colegio de Médicos de Sevilla (Ricoms) y apoyada por otros organismos como el Sindicato Médico de Sevilla, la Unión Médica Profesional (Unipromel) o la Asociación De Trabajadores Autónomos De Andalucía (ATA) contra las tarifas que las aseguradoras pagan a los facultativos. Una movilización sin precedentes que ha concluido con una concentración en la sede del órgano colegial en la capital sevillana con una nutrida presencia de profesionales.

"Estamos muy satisfechos. Ha habido mucho seguimiento y sensación de unidad de compañeros de especialidades diversas que se han adherido a esta reivindicación", ha valorado tras la concentración el vocal de Ejercicio Libre del Ricoms, Juan José Silva, que calcula en torno a "unos 250" los asistentes a la concentración esta tarde.

Una "primera llamada de atención", como ha definido Silva los actos de este lunes, al que seguirán cuatro jornadas de protesta más, los días 31 de enero y 8, 16 y 24 de febrero, si antes no se llega a un acuerdo con las grandes compañías aseguradoras, que forman parte de la otra parte de esta guerra con un único objetivo: la actualización de las retribuciones congeladas durante décadas y adecuarlas al IPC actual.

Los médicos de la sanidad privada han señalado este lunes que no les ha quedado otra opción que ir a la huelga. Aseguran que han intentado negociar por todos los medios con las compañías aseguradoras pero no ha habido respuesta. Se niegan a revisar las tarifas, aunque hace treinta años que no lo hacen. El pago por paciente sigue entre los 7 y 12 euros por pacientes para una consulta y alrededor de los 18 en el caso de los especialistas. Y así, aseguran, no se puede seguir, ni por ellos ni por los pacientes, ya que para aumentar los ingresos deben atender a decenas de pacientes al día.

"La protesta ha servido para que los pacientes conozcan la situación que afrontan sus médicos. Todos habían sido avisados de los paros y las citas han sido agendadas para otro día sin problema. La atención urgente ha seguido funcionando con normalidad y también se han atendido citas que no eran demorables. Pensamos que la repercusión en los pacientes ha sido a título informativo para que conozcan la realidad de lo que está pasando", aclara Silva.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, ha indicado que lo más importante que reivindican "es la dignificación de nuestra profesión", porque "estamos siendo totalmente vilipendiados desde hace mucho años". Lo que pasa, ha continuado, es que "ahora, por primera vez en la vida, se han unido los médicos", un extremo que considera "histórico".

"Es la primera vez que lo médicos se han unido para algo en concreto que es dignificar su profesión", ha abundado, al tiempo que, a la pregunta de cuántos años llevan con los sueldos congelados, ha respondido que "20 o 30 años". "Las compañías dicen que han subido algo, pero si a ti subir un uno o un dos por ciento en veinte años es subir algo, entonces si han subido", ha manifestado irónico.

Carmona ha explicado, además, que han estado en todas la provincias "comentando absolutamente todo" y cuando "hemos sacado la hoja de ruta", de la que todos los colegios de médicos "están informados", todavía ellos "no han dado el paso adelante". "Cada uno lleva su ritmo. Espero que todos los colegios vayan al son de los que sus colegiados le están pidiendo a sus presidentes y se vayan sumando a esta forma de hacer las cosas, sosegad pero firme".

"Lo difícil no es haber llegado hasta aquí, lo difícil es mantenerse y tenemos que mantenernos fuertes y firmes. De esa forma vamos a conseguir todo", ha asegurado Carmona, quien ha dicho que las protestas, iniciadas este lunes, se mantendrán serán durante "cinco días, cada semana un día distinto, y cuando lleguemos al viernes, según los resultados, tomaremos la decisión a seguir; como cualquier protesta será cada vez más fuerte".

En cualquier caso, un primer día sin consultas como un primer paso en un conflicto que es común en toda España y que ha sido impulsado por los médicos de la sanidad privada de Sevilla. La repetición o no del calendario previsto "está en manos de las compañías aseguradoras", afirma Silva, las cuales han sido convocadas a una reunión el próximo lunes día 30, en un encuentro en el que estará presente el viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, como mediador en este problema. "En la misma veremos si las compañías son sensibles a las reivindicaciones, si acuden a negociar y ver qué proponen", concluye el vocal de Ejercicio Libre del Ricoms.