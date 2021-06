Las familias sevillanas de los afectados por Covid en Mallorca cargan contra la "retención" de los menores

Desde que el pasado jueves saltó la noticia de que se había detectado un megabrote de Covid en Mallorca y el consiguiente aislamiento de los estudiantes afectados en el Hotel Palma Bellver, que ha sido medicalizado, el Gobierno balear no ha parado de recibir críticas por tomar esta decisión con la que se intenta frenar la expansión del virus entre una población a la que, como mínimo, le queda aún un mes para vacunarse contra el coronavirus.

Las principales quejas han venido por parte de las familias, que han llegado a afirmar que sus hijos no se encuentran aislados, sino prácticamente “retenidos” en dicho establecimiento, motivo por el cual exigen el inmediato regreso a sus lugares de origen. Entre estas familias se encuentra la madre de un alumno del IES Néstor Almendros, de Tomares, que ayer criticó a la Consejería de Salud de las Islas Baleares por la medida adoptada y la manera de proceder que había tenido estos días.

Según esta vecina de Tomares, los alumnos habían sido informados de la situación sanitaria cuando se encontraban en otro hotel. Allí les comunicaron que debían ser trasladados al Palma Bellver, que ha sido medicalizado para atender a todos los estudiantes relacionados con el megabrote de Covid. Una vez trasladados al nuevo establecimiento, se les ha practicado la PCR en dos ocasiones. Los datos proporcionados por el Ayuntamiento tomareño indican que hay 19 alumnos del Néstor Almendros aislados en Mallorca y cinco han dado positivo. Esta madre, en declaraciones a Efe, rebaja el número de estudiantes a 17 y el de contagiados a cuatro.

Sus declaraciones van en la misma línea de la expresada en días anteriores por familias de otras provincias que tienen a sus hijos confinados en Mallorca. Lamenta que se les practicara la PCR sin la autorización de los padres, aunque en este punto ha de tenerse también en cuenta la explicación de las autoridades sanitarias de Baleares, que inciden en que todos los jóvenes dieron su consentimiento para someterse a la prueba y al tener todos más de 16 años no requieren del permiso de las familias.

Según la versión de esta madre, los alumnos del instituto tomareño tenían previsto el vuelo de vuelta ayer por la tarde, un regreso que no han podido efectuar y para el que aún no existe fecha certera. Todo hace prever que deban permanecer en la capital balear hasta finales de esta semana o principios de la próxima, para así guardar la cuarentena. También ha trascendido que no podrán volver a Sevilla, como mínimo, hasta el martes 6 de julio.

Sin medidas de seguridad

En sus críticas a la gestión del megabrote, las familias alertan de que en el hotel medicalizado se mezclan alumnos contagiados con aquéllos que han dado negativo en las dos pruebas de PCR que se les ha practicado, extremo que también ha desmentido la Consejería de Salud de aquel gobierno autonómico.

En toda esta polémica hay también algunas voces que cuestionan la actitud de las familias en esta situación y ante la falta de prevención que han tenido al permitir que sus hijos (la mayoría de ellos menores de edad) viajen en unas condiciones sanitarias que aún no son las más adecuadas y cuando dicha población aún no está vacunada. Debe recordarse que estos viajes los organizaron los estudiantes directamente con las agencias sin mediación de los institutos.