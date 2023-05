Ciudadanos se ha vuelto parte del problema. Así de contundente se expresa el creador de la estructura nacional de un partido que en un período de dos dos años fue la lista más votada en Cataluña y obtuvo 57 diputados en el Congreso. El club de debate Melchor de Jovellanos acogió la presentación del libro Ciudadanos, la historia jamás contada (Editorial Península),que contó con la participación del periodista Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla.

Hervías explicó las razones que le animaron a la sacar a la luz una obra sobre hechos muy recientes y trascendentes de la vida pública española: "Con este libro he pretendido dejar constancia de una parte de la historia política de España, del legado que ha dejado el Ciudadanos auténtico, el de Albert Rivera, que consiguió demostrar que se podía ganar a los separatistas en las urnas o conseguir el cambio político en Andalucía tras 37 años de socialismo. Como unos locos muy cuerdos hicimos realidad un sueño llamado Ciudadanos". El libro, que recoge numerosos testimonios, datos y anécdotas, tiene también un plano personal: "Es un libro escrito desde el corazón, pero también desde la firme voluntad de hacer justicia. Pues no todo en Ciudadanos era bondad y buen hacer. Y es que la política saca lo peor de las personas, especialmente de las más mediocres y en Ciudadanos, no era diferente".

Y cargó conta los dirigentes posteriores a la dimisión del líder Rivera: "Pero ese legado y ese bonito proyecto, a partir de unos valores y principios fundaciones como partido liberal, fueron abandonados por Arrimadas y la actual dirección de Ciudadanos, convirtiéndose ahora en un partido cómplice del sanchismo. El actual Ciudadanos no ha dudado en apoyar leyes aberrantes como la del Solo sí es sí o promover mociones de censura en Murcia o contra Ayuso para darle más poder a Pedro Sánchez. Por eso, lo mejor que le puede pasar a España es que Ciudadanos desaparezca porque se ha vuelto parte del problema y no de la solución".

Navarro Antolín valoró que Hervías haya dado el paso adelante de escribir todo cuanto vivió. "Narra las entrañas de un proyecto político. El autor nos muestra un elenco de personajes que son protagonistas de alegrías, miserias, traiciones, ambiciones, noches electorales de vértigo, disputas, codazos, nervios, ataques de vanidad... Muchos encontrarán detalles que sin duda saciarán su curiosidad, otros quizás se queden con la radiografía de un mundo político que no ha cambiado mucho desde los tiempos clásicos, aunque cada vez es más difícil encontrar hoy un digno heredero de Cicerón".

"Este libro es una oportunidad para saber de ese mundillo tan opaco y que, al mismo tiempo, condiciona permanentemente nuestras vidas. No es un libro de homenaje a nadie, ni de exaltación del gran líder caído de la formación naranja. El autor pretende en muchos casos hacer justicia y poner a cada uno en su lugar. E insistimos en que lo hace dando la cara, una valentía y una determinación que no extraña si se lee cuanto Hervías dice de sus padres, que se fueron a vivir a Cataluña para buscar esa 'prosperidad sencilla que consiste en buscar la estabilidad necesaria para fundar una familia'.

El fichaje por el PP

El periodista se refirió al polémico pase de Hervías al PP de Casado y Teodoro García Egea. "Con su posterior fichaje por el PP comenzó el proceso de fusión del centro-derecha. Le criticaron ese cambio y hoy mismo, ironías del destino, pueden ustedes contar cuántos de los ex dirigentes de Ciudadanos ocupan cargos institucionales integrados por el PP. Hace unas horas el presidente Feijóo ha anunciado la incorporación de Luis Garicano, que fue el gurú económico de Ciudadanos. Hervías pagó el precio de ser sencillamente el primero en seguir una evolución natural".