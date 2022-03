Ocho meses de displicencia (La Palmera)

Recordemos que tras el clamor (por no emplear otros calificativos) de profesionales (dentro y fuera de la Administración), por el servicio de planeamiento (expte: 13/2021 PTO) se propuso al Excmo. Ayuntamiento Pleno y éste acordó: (i) la iniciación de los trabajos para una modificación del artículo 6.6.3 de la Norma Urbanística del PGOU (el conflictivo para “residencias de estudiantes”, “tanatorios”, etc.), (ii) la suspensión por un año de licencias de ese tipo de usos (vía “uso compatible” e incrementando desproporcionada y desmedidamente la edificabilidad, altura y ocupación), y (iii) sustanciar una consulta pública (que ya se hizo).

Pues bien, estamos llegando “peligrosamente” a ese año, y, al parecer es tan complicado redactar un artículo en un año que aún no se ha aprobado inicialmente esa modificación de PGOU. Y si llegamos a junio (llevamos casi 8 meses sin ese cambio de redacción) y no se ha aprobado inicialmente esta modificación, el Ayuntamiento abrirá “las puertas” para que sigan tramitándose y, en su caso, otorgándose, aquellas licencias solicitadas que quedaron paralizadas, puesto que (por disposición normativa de aplicación) no puede suspenderse nuevamente si no está la aprobación inicial. Con la aprobación inicial nacería otra suspensión (y ahora con la LISTA con una duración mucho mayor).

¿Está demorando intencionadamente el Ayuntamiento esta modificación?, ¿piensa el Ayuntamiento que para otorgar una licencia no hay que aplicar la Constitución y la legislación estatal urbanística (por mucho que diga un artículo) en lo tocante a la ausencia de participación de la comunidad en las plusvalías y al auspiciarse la especulación?, ¿cree que no se van a recurrir igualmente estas actuaciones caso de obtener licencias?, ¿qué se pretende con esta inactividad? (no nos faltan, por supuesto, argumentos para decir, pero preferimos silenciar, de momento, y sólo de momento).

Lo peor de todo, no es esta falta de acción (permítasenos), sino que nos costará el dinero a todos los contribuyentes, y eso sí que no es de recibo.