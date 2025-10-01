El minuto de odio de Vox

Mientras Sevilla guardaba esta semana un minuto de silencio por la última mujer asesinada por violencia machista, Vox decidió manchar ese momento con un discurso xenófobo y miserable. Aprovecharon el dolor para dividir, haciendo un llamamiento a la “protección de los españoles” y recordando el origen del asesino como si fuera el verdadero problema. Y lo hicieron a las puertas del Ayuntamiento, el mismo lugar donde el resto de partidos se unían en respeto y duelo.

Allí, Vox prefirió acusar de irresponsables a quienes defendemos los derechos humanos, señalando a miles de vecinos sólo por haber nacido en otro país. Demencial. Indecente. Intolerable.

Vox no condena la violencia machista, la utiliza para fabricar odio. Y eso no protege: invisibiliza a las víctimas, blanquea a los agresores y alimenta aún más violencia en nuestra ciudad.

Desde el Grupo Municipal Socialista lo decimos alto y sin matices: estas declaraciones son gravísimas, no pueden normalizarse ni ser toleradas como parte legítima del debate político. Sevilla no puede soportar ni un minuto más el veneno del odio, porque cada vez que se permite crece la violencia.

Y denunciamos con la misma claridad la complicidad del Partido Popular. Porque tender la mano a Vox es legitimar su discurso. En vez de cerrar el paso al veneno, el PP está abriendo la puerta de par en par. En Sevilla no sobra nadie. Lo único que sobra es el odio de Vox. Y frente a ese odio, el Grupo Municipal Socialista estará siempre en pie, sin ceder un solo espacio.