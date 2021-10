En la muerte de González Casanova

Hay tres personas con las que siempre he pensado que no podría reprimir la necesidad de escribir el día que faltasen. Raphael, Luis Alberto de Cuenca y el gemelo de Woody Allen. Avi Allen era un apasionado de nuestra ciudad, una persona con un papel histórico en nuestra democracia y, sobretodo, el abuelo de mi amiga Nuria.

José Antonio González Casanova, Avi Allen para sus "guapísimas nietas sevillanas", nació el mismo día que Woody. Compartía varias cosas con él pero, quizás, la que más destacaba era su pasión por la vida y la admiración que sentía por cualquier persona o entorno donde hubiese un atisbo de belleza. Le conocí hará unos quince años, en un bar de la calle Almirantazgo. Nuria había llegado a Sevilla desde Bruselas y su abuelo venía a celebrar con ella el cumpleaños. Me pasó con él algo que solo pasa con las estrellas de cine: me quedé totalmente cegada por la fuerza y la energía que transmitía aquel señor. Era como si, de repente, como en la ‘Rosa Púrpura del Cairo’, un personaje hubiese salido de la pantalla y se encontrase entre nosotros. Hablaba de Allen como su fuera su propio hermano. Creativo, vital y con una labia terriblemente cautivadora que, me consta, hacía imposible que cualquier abuela se resistiese a su encanto.

José Antonio fue uno de los padres de la Constitución Española, histórico del PSC y redactor del primer Estatut catalán. Un amante de sus dos lenguas y de su tierra, a la que siempre recordaba plagada de andaluces que habían tenido que emigrar a mediados del siglo pasado. Su mujer fue una de las primeras rectoras de una Universidad en España, cuando a muchas de nuestras abuelas no se les permitía ni formarse. Era imposible no pasarte horas escuchándole hablar de su relación con Maragall, de sus conversaciones con Suárez o de la riqueza cultural que inundaba toda España. ¿Era posible saber tantísimo de historia? Una vida así da para más de una decena de libros, para varias cátedras y, probablemente, para alguna que otra película.

La última vez que vi a Anna, su hija, me dio un regalo de su parte. Llevaba tiempo en su casa pero se había extraviado debido al ajetreo que conllevan las mudanzas. "Era mío, pero mi padre se ha empeñado en que lo tengas y te lo quería dar". La vida tiene a veces ese puntos que te demuestran que a los que queremos nunca se van. Hace unas semanas, recogiendo mis estanterías, algo poco común, volví a ver su libro. Supongo que hay estrellas que brillan por muy lejos que estén.

Nos hicimos amigos porque a ambos nos gustaba el ‘Jack Daniel´s’. "Me caes bien porque sabes beber", me dijo. Quedamos a la espera de tomarnos el penúltimo en su vuelta a Sevilla, y los auténticos los señores tienen una forma exquisita de cumplir sus promesas. Se fue acompañado de su familia y con un chupito de bourbon en los labios. Ahora, miro el cielo de una ciudad que adoraba y sonrío. Levanto un vaso bajo de cristal grueso y dejo que el olor invada el paladar. Ha conseguido que todos los Jack Daniel´s que me queden en esta ciudad, sean con él. Ha cumplido su promesa de volver visitar Sevilla y enamorarse de sus calles. No sé qué tiene esta ciudad que atrapa siempre a los mejores.

A la salud del hermano que Allen siempre quiso tener. Sevilla te espera, Avi.