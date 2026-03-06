Mujeres farmacéuticas: referentes sanitarios y sociales en barrios y municipios sevillanos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla ha organizado una mesa debate bajo el título Mujer y Farmacia: un papel clave en la sociedad con motivo del Día Internacional de la Mujer. El encuentro ha reunido a representantes sanitarios, sociales, institucionales y de la comunicación para analizar el papel de la mujer farmacéutica y su aportación al bienestar comunitario en una profesión altamente feminizada.

La iniciativa ha puesto el foco en la dimensión social de la farmacia comunitaria y el protagonismo femenino en un sector donde más del 70% de los profesionales colegiados en España son mujeres. El debate ha contado con la participación de Mercedes Soriano, responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla; Rosalía García, farmacéutica comunitaria y secretaria del Colegio; Soledad Campos, presidenta de ANADIS; Paqui Borrero, inspectora jefe de la Policía Local de Almonte; y Cristina Valdivieso, periodista especializada en salud. La vicepresidenta del Colegio, Macarena Pérez, ejerció como moderadora.

Las participantes han coincidido en destacar la cercanía y sensibilidad social que caracteriza a la farmacia comunitaria y, particularmente, a las profesionales que desarrollan su labor vinculada al acompañamiento diario de los pacientes.

Barreras en el acceso al liderazgo

Mercedes Soriano ha manifestado que "las mujeres pueden brillar en todos los ámbitos de la sociedad, pero que en la farmacia comunitaria lo hacen especialmente por la cercanía que la farmacia mantiene con la ciudadanía". La representante del Instituto Andaluz de la Mujer también ha señalado que todavía existen estereotipos y barreras que dificultan el acceso femenino a puestos de liderazgo, por lo que resulta necesario seguir trabajando para visibilizar el talento en las profesiones científicas y sanitarias.

Acompañamiento más allá de lo sanitario

Soledad Campos ha puesto en valor el acompañamiento que hacen las farmacéuticas en el día a día de los pacientes, especialmente de quienes conviven con enfermedades crónicas. La presidenta de ANADIS ha afirmado que muchas veces la labor profesional va más allá de lo sanitario y se transforma en un apoyo cercano y familiar.

Desde el ámbito de la comunicación, Cristina Valdivieso ha destacado que las conversaciones sociales reflejan la disponibilidad, cercanía y protección que ofrecen las farmacéuticas a su entorno, aunque ha señalado que todavía existe un gran desconocimiento sobre todas las facetas sociales que desempeñan estas profesionales en su comunidad.

Agentes sociales en barrios y pueblos

Francisca Borrero ha subrayado la importancia de la farmacia como agente social en barrios y pueblos, destacando también su labor en la detección precoz de situaciones de vulnerabilidad y en la promoción de la prevención y la salud comunitaria.

La secretaria del Colegio, Rosalía García, ha incidido en la importancia de la farmacia rural y de barrio como referentes sanitarios y sociales, pero ha puesto sobre la mesa la invisibilidad de la mujer dentro de la profesión farmacéutica, a pesar de que la mayoría de los profesionales son mujeres.

Red de 872 farmacias en Sevilla

Durante el encuentro también se ha puesto en valor la capilaridad de la red farmacéutica sevillana, formada por 872 farmacias, que constituyen uno de los recursos sanitarios más cercanos y accesibles para la población.

Macarena Pérez ha concluido la mesa destacando "que más allá de la dispensación de medicamentos, la farmacia comunitaria es un lugar de escucha, confianza, prevención y acompañamiento, donde la mujer farmacéutica desempeña un papel esencial como referente sanitario y social en su entorno local".

Con iniciativas como esta, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla busca visibilizar el impacto social que tiene la farmacia comunitaria y el papel que desarrollan las mujeres farmacéuticas, contribuyendo a reforzar el reconocimiento de su labor en la construcción de una sociedad más saludable, cercana y cohesionada.