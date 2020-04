Las multas de Tráfico caen en Sevilla un 11% en el último año

Un estudio revela que en España hay 500 multas cada hora

Un estudio elaborado por la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) sobre las denuncias formuladas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en las carreteras españolas revela que cada hora se imponen 500 multas en España.

Según esta radiografía de la multa en España, la DGT formuló el pasado año 4.505.867 denuncias en las carreteras españolas de su competencia, lo que supone un incremento de casi un 10% respecto a las formuladas en 2018 (4.119.018). Según AEA, han subido las denuncias por excesos de velocidad, conducir de forma temeraria y no utilizar el cinturón de seguridad.

Por el contrario, han bajado las de circular con exceso de alcohol o drogas, conducir con el carné caducado y circular sin seguro. El informe realizado por la asociación que preside Mario Arnaldo señala que el exceso de velocidad está presente en dos de cada tres denuncias. Por comunidades autónomas, Andalucía fue la región con mayor número de denuncias (1.053.989), si bien ha sido en Madrid donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (175 denuncias por kilómetro), precisa el estudio de AEA, y en Castilla-La Mancha en función de su parque de vehículos (0,27 denuncias por vehículo).

En el polo opuesto, Ceuta y Melilla fueron las ciudades donde se contabilizaron menos denuncias, tanto en números absolutos (10.900 denuncias), como en función del parque de vehículos (0,08 denuncias por vehículo).

Aragón fue la comunidad con menos denuncias por kilómetro de carretera (11,4). En el caso de Andalucía, la estadística refleja, no obstante, un incremento del 14,25% del número de denuncias, que han pasado de las 922.502 registradas en 2018 al 1.053.989 de 2019. En la provincia de Sevilla, el número de denuncias formuladas por la DGT el año pasado fue de 343.046, un 29,33% más que en 2018, cuando hubo 265.247 denuncias.

Del total de denuncias, la mayor proporción se debieron a excesos de velocidad (263.510 denuncias), seguida de no pasar la ITV (30.966 denuncias), carecer de seguro (7.487), no utilizar el cinturón de seguridad (6.426), circular bajo los efectos del alcohol/drogas (5.987), no respetar las señales (5.745), el uso indebido del teléfono móvil y otros dispositivos(4,992), conducir sin permiso (1.846), o no identificar al conductor(4.166), entre otras infracciones.