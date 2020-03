Las multas del coronavirus en Sevilla: un runner, varios fumadores y un bazar chino

La Policía Local de Sevilla denunció este martes a varias personas por saltarse la cuarentena impuesta por el Gobierno central para frenar la propagación del coronavirus. Entre los denunciados hay un corredor, varias personas que estaban fumando y un bazar chino que vendía alcohol a menores para que realizaran su botellona como si no estuviera decretado el estado de alarma.

Así lo informó la noche del martes el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla. Estas denuncias se interpusieron en la Macarena y las inmediaciones. La primera de ellas fue para una persona que estaba practicando deporte por la calle, una práctica que está prohibida mientras dure el estado de alarma.

De hecho, el domingo por la mañana, la Policía envió a sus casas a un buen número de runners que corrían por el Paseo Juan Carlos I, junto al río Guadalquivir. Ya el martes, tras varios días de cuarentena, los agentes han comenzado a multar a los corredores.

Policía Local denuncia a un bazar por vender bebidas alcohólicas a cuatro menores de edad (16 y 17).Se les denuncia por incumplir el RD del #EstadodeAlarma respecto a la justificación de estancia en la vía pública.C/ Aceituno #Sevilla#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/Ls9J0qgxsQ — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) March 17, 2020

Varias denuncias más fueron puestas en la calle Gerena, en la barriada de Begoña, también en el distrito Macarena. Allí había un grupo de hombres charlando en la calle y fumando unos cigarrillos, en plena tertulia en la vía pública. Obviamente, fumar y debatir sobre cualquier asunto con los amigos no está contemplado como una de las excepciones al decreto del estado de alarma. Sí se puede ir a trabajar, a hacer la compra o a la farmacia, a pasear al perro o a cuidar a alguna persona dependiente, algo que ninguno de los multados estaba haciendo.

También fue denunciado un bazar chino de la calle Aceituno, que estaba abierto al público y no sólo para vender alimentos. La Policía Local detectó que el comercio había vendido alcohol a menores de edad, de 16 y 17 años, para que hicieran su botellona en la calle aprovechando que no hay clases y no hay que madrugar al día siguiente.

La práctica de vender alcohol a menores ya está de por sí prohibida, sin necesidad de que se decrete el estado de alarma. Los que sí se llevaron la denuncia por no respetar la cuarentena fueron los chicos, a los que le salieron caras las botellas.

El establecimiento denunciado ya tenía una experiencia positiva con la Policía Local de Sevilla antes de esta otra negativa. Hace unos meses, varios agentes de este cuerpo detuvieron in fraganti a tres atracadores que irrumpieron armados en el comercio y amenazaron al dueño.

La noche anterior, la Policía Local denunció a 14 personas por no respetar las restricciones.