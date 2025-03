Muñoz pide a Sanz una moratoria de tres años en los pisos turísticos para “frenar los precios”

El grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, reclamó ayer “por enésima vez” al alcalde, José Luis Sanz, que aplique una moratoria para nuevas viviendas turísticas en la ciudad de Sevilla “acogiéndose esta vez a esta posibilidad que prevé aprobar la Junta de Andalucía. “Dado que no quiere aplicarla por iniciativa, tras haber claudicado ante intereses económicos e inmobiliarios que no atienden al interés general de nuestros vecinos y debido también a sus acuerdos con Vox, ahora no tendrá más excusas para acogerse la moratoria explícita durante tres años que permitirá la Administración autonómica”.

Así lo explicó el concejal socialista Francisco Páez en una nota de prensa. “En su próximo plan de medidas de urgencia en materia de vivienda, el Gobierno andaluz prevé facultar a las grandes ciudades turísticas, como Sevilla, para que prohíban nuevas aperturas de pisos turísticos durante un periodo de tres años”, explicó el edil.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, recordó al PSOE que “el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un proceso para limitar las viviendas de uso turístico (VUT) en todos los barrios de la ciudad”, indicando que ya se ha hecho “una modificación en el PGOU que permite controlar urbanísticamente las VUT” y ha acusado al PSOE de “crear confusión y fomentar la incertidumbre en un sector que afecta tanto a vecinos como empresarios”.

De este modo, en respuesta a las reclamaciones del PSOE al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre la moratoria de tres años en pisos turísticos para “frenar la subida de precios”; el Consistorio detalló que está trabajando, “codo con codo, con la Consejería procediéndose a la descalificación de viviendas conforme a la modificación del PGOU y a su limitación”.