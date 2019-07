"A los niños refugiados les pido que nunca se rindan"

La joven refugiada ucraniana de 17 años, Lia Motrechko, que ha recibido recientemente el premio al mejor expediente académico de cuarto de la ESO de Sevilla, a pesar de haber llegado a España con el curso empezado y sin saber el idioma, asegura que todo se puede conseguir con esfuerzo y pide a los niños que se encuentran en una situación similar a la suya que sean "fuertes" y "que no se rindan nunca".

"El consejo que les doy a los niños refugiados es que no tengan miedo porque los compañeros y los maestros te ayudan y te apoyan en todo. No creo que yo sea un ejemplo, todos pueden estudiar bien en cualquier condición con esfuerzo", subraya en una entrevista con Europa Press, con motivo de su viaje a Madrid para disfrutar de una beca para el programa Yo Go Girl, de la Fundación FASE y Procter&Gamble.

Con 12 años tuvo que abandonar su ciudad natal al entrar el ejército ruso

Lia, que llegó a Sevilla en diciembre de 2018 con el Programa de Asilo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), tras pasar dos meses en Gran Canaria huyendo de la situación en Ucrania, sostiene que, a su juicio, esta realidad es más difícil para los niños porque "tienen que dejar su país, su vida y sus amigos" y mudarse a otros sitios "donde no tienen nada" y empezar de cero. "Después de todo yo me siento más fuerte que antes porque sufrí muchas cosas, como la ocupación de mi ciudad, muchas mudanzas y vivir en otros sitios", afirma la joven ucraniana, que abandonó Crimea con sus padres y su hermano pequeño en 2014, cuando ella tenía 12 años, tras la anexión rusa y se instaló en la ciudad de Jersón, al sureste de la península, donde asegura que fue "muy feliz".

Cuenta que regresó junto con su familia a Crimea antes de marcharse definitivamente del país, a la espera de que la situación mejorase. "Yo tenía miedo porque nunca había visto tanques ni militares hasta ese momento, era muy pequeña y no entendía qué estaba pasando", explica. Lia asegura que pronto perdieron la esperanza porque "Rusia seguía avanzando" y la guerra también había llegado al este de Ucrania, por lo que decidieron mudarse a España, donde afirma que se siente "a gusto" y lleva una vida como la que tenía en Crimea antes del conflicto. Después, pasaron dos meses en Canarias hasta que CEAR les ayudó a trasladarse al centro de refugiados del barrio de Torreblanca.