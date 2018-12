Noticias de Sevilla que están dando que hablar

Los excesos navideños se pagan... Al menos es lo que le ocurrirá al polémico jugador del Sevilla CF Quincy Promes, que acaba de dar positivo en un control de alcoholemia en Puerto Banús. Y también se pagan los despistes... porque el lío puede ser monumental como toque el número de la Lotería de Navidad que ha repartido la asociación Agedis de discapacitados a través participaciones: 1.800 con el 14.918, cuando el que realmente juega es el 14.888.

La cerveza que se derrama a diario sobre la portada del Archivo de Protocolos, junto al popular bar Vizcaíno de la calle Feria, tiene consecuencias... sobre su estado y conservación. El Colegio Notarial de Andalucía ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo un proyecto de protección de la fachada del Archivo de Protocolos para arreglar los daños, limpiar las suciedades y tomar medidas preventivas.

El jugador holandés del Sevilla, Quincy Promes, ha sido citado para un juicio que está previsto que se celebre la próxima semana en Marbella tras haber dado positivo en un control de alcoholemia mientras circulaba por Puerto Banús. Fue el martes por la noche. El polémico futbolista rebasó la máxima tasa legal de alcohol y fue denunciado por la vía penal. También le retiraron el vehículo.

La asociación Agedis de discapacitados, de Gerena, ha distribuido por error 1.800 participaciones para el Gordo de la Lotería de Navidad de este año con el 14.918, cuando el que realmente juega es el 14.888. Acaban de percatarse del error y están intentando difundir ahora por redes sociales y medios de comunicación para alertar a los compradores.

El centro comercial ha instalado la Estrella de los Deseos XXL y está regando a los clientes con una nevada "sorpresa", que se repetirá los fines de semana de la Navidad. Se trata de una instalación-mapping de 5 metros de altura que ha convertido la plaza principal en un paisaje nevado. Efectos audiovisuales y de realidad virtual para animar la Navidad.

La multinacional estadounidense Amazon refuerza su presencia y apuesta por España con la construcción de una segunda nave logística en el Puerto de Sevilla. Más de 35.324 metros cuadrados junto a la actual nave de Decathlon, en la margen derecha del canal de Alfonso XIII. Será estratégico para el sector del comercio electrónico y la paquetería tanto a nivel nacional como de enlace con las Islas Canarias.

Más de un centenar de guardias de seguridad no pueden trabajar, algunos de ellos incluso han tenido que rechazar ofertas para esta Navidad, porque no pueden acreditar su formación como vigilantes después de superar el curso correspondiente. ¿El motivo? Que no está el funcionario en la Delegación de Empleo de la Junta que tiene que poner la firma en el documento... Dicen que "falta personal".