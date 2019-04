“Si la novela es entretenida, a las mujeres les gustan largas”

NOVENTA libros publicados, más de la mitad premiados. José Antonio Ramírez Lozano (Nogales, Badajoz, 1950) recibió el Camilo José Cela de narrativa con Un calcetín de lana roja.

–¿Ha cambiado el lector?

–Estamos haciendo lectores superficiales, no lectores profundos, pero mejor los superficiales que ninguno.

–Practica el género del humor, que está desterrado...

–El humor sale de presionar y desmontar la realidad. En literatura está de moda la sociología, el realismo y eso sólo produce tristeza. Abandonamos la libertad y el gozo de las vanguardias.

–¿A qué viene a Sevilla?

–En Extremadura no había Universidad. Hice Filología. Acabo en 1975. En primer curso era el único alumno de Italiano con el profesor Tonini, veneciano.

–¿Dónde le coge la muerte de Franco?

–Poco después me fui a la mili. Primero en Viator, llegué cuando Eslava Galán se iba, y después en el Gobierno Militar de Granada.

–¿Tiene su ‘Ardor Guerrero’ como Muñoz Molina...

–Mi servicio militar lo salvan un par de chistes. El teniente Lima me pidió que le hiciera un poema. En una clase de Teórica preguntó las partes del mosquetón.

–¿Escritores de su promoción?

–Manuel Jurado López, que acaba de ganar el Juan Ramón Jiménez. Yo lo gané en 1984. Era el premio con más dinero. Un millón de pesetas y no te quitaba nada Hacienda. En el 85 gané el Azorín de novela y con el dinero me compré un piso. Me creía Vargas Llosa. Lázaro Carreter y Gamoneda me propusieron para el Nacional de Literatura. Se lo dieron a un político gallego.

–¿Los premios sirven?

–Hay que saber utilizarlos para hacer algo.Yo escribo mucho y no voy a esperar al sí del editor.

–Premios Juan Ramón y Camilo José Cela. Autores con Nobel...

–A Cela no lo conocí, pero tengo cartas suyas. Estuvimos con García Marquina, su biógrafo oficial, en el molino de Caspueña, pueblo de Viaje a la Alcarria.

–Volvió con una novela sobre Juan Ramón y Zenobia...

–Di con el epistolario. A mí no me gusta la novela histórica. Yo cojo un ambiente histórico, pero el argumento me lo invento.

–¿Por qué se escribe? ¿Por qué se lee?

–Vengo de hablarles de eso a alumnos de institutos de Badajoz capital y de mi pueblo. Les animo a escribir. No para ser escritores. Mi mujer va al gimnasio y no la llamarán para las Olimpiadas. Estamos hechos de palabras.

–¿Llegó al público su novela con el cardenal borracho de la cabalgata de la Expo?

–Yo no soy un escritor de éxito. Era de la novela Bata de cola, que con Capirote púrpura y una sobre el Rocío que está inédita iba a formar una trilogía, Apuntes para una teoría de Sevilla.

–Ahora se llevan las novelas de casi mil páginas...

–A mayor extensión, menos intensidad. Hay quien redacta, pero yo fabulo. Las editoriales las piden largas. Sobre todo a las mujeres, si la novela es entretenida les gusta que sean largas.

–¿Un descubrimiento?

–Cuando murió Sánchez Ferlosio releí Industrias y Andanzas de Alfanhuí. Estoy de acuerdo con su autor en que El Jarama es una mala novela, pero la otra debería leerse en los colegios. El Principito está muy bien, pero Alfanhuí es mucho mejor.

–El día del Libro el único que apareció en el debate fue el de Sández Dragó sobre Abascal...

–Dragó siempre está en la ola.

–¿Se mete la política en los libros?

–Ahora por un chiste puedes acabar en la cárcel. En uno de mis cuentos infantiles decía que al estornudar dijo Jesús, José y María y han dicho que eso es religioso.

–Sus paisanos extremeños (Cortés, Pizarro, Alvarado, Orellana) descubren América...

–Eso no se hace sólo por hambre. La épica del mundo clásico es fabuladora, son héroes inventados por un ciego, deformados o exagerados ante esos espejos cóncavos o convexos de los que habla Valle-Inclán, pero la épica de la Historia es plana, auténtica.

–¿Les emuló en cruzar el océano?

–Nunca fui a América. He estado en Estanbul y escribí un libro sobre esa ciudad. Me encanta Europa. No entiendo ese nuevo turismo de la pobreza, para eso que vayan con una ONG.

–Hoy es jornada de reflexión...

–Me encuentro entre los indecisos. Soy el mayor de ocho hermanos y en los días de elecciones, mi padre nos preparaba el voto.

–Presenta su libro el lunes. Una fiesta para los que ganen las elecciones, un consuelo, una evasión para los que pierdan...

–Me lo va a presentar en el Mercantil Eliacer Cansino. Hace nueve años íbamos los dos con nuestras chaquetas grises en el AVE para comer con el Rey en el Palacio Real. Con medio centenar de comensales, escritores como Vargas Llosa, Ana María Matute, Álvaro Pombo, Luis Antonio de Villena o Félix Grande. Eliacer iba como ganador del Premio Nacional de Literatura Juvenil y yo por el premio de la Crítica Andaluza por Las manzanas de Erasmo.

–¿Dónde está su pueblo?

–Muy cerca de otro que se llama Feria. Van en carreteras paralelas hasta Zafra.

–¿Le gusta la Feria?

–Prefiero el Rocío. No me gustan los cuerpos tapizados.