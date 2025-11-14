Tussam conecta Sevilla Este con el Hospital Macarena desde el lunes con una frecuencia de 16 minutos por la mañana

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha desde el próximo lunes, 17 de noviembre, la nueva Línea 60 de Tussam que conectará directamente Sevilla Este-Parque Alcosa con el Hospital Universitario Virgen Macarena. Con la puesta en funcionamiento, el gobierno del alcalde Sanz da respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos del distrito más poblado de la ciudad.

El servicio se prestará con 8 vehículos en horario de mañana y mediodía, 7 en valle y 5 en horario de tarde, con frecuencias de paso de 16 minutos en horario de mañana y 24 en horario de tarde. La oferta será de 94 expediciones diarias, 47 por sentido, y 7520 plazas (3.760 por sentido).

Esta línea, con una longitud total de 27,6 kilómetros, entre ida y vuelta, y 15 paradas por sentido, prestará servicio con el mismo modelo de línea exprés que las líneas LE o LN en su horario de funcionamiento, que será de 7:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 22:00 horas los sábados. Contará con frecuencias de paso de 16 minutos en horario de mañana y 24 minutos en horario de tarde.

Este nuevo servicio tendrá su cabecera en la avenida de la Aeronáutica, circulando posteriormente por avenida de Las Ciencias, avenida Emilio Lemos, avenida Séneca, avenida Ciudad de Chiva, Secoya, Alcalde Luis Uruñuela, avenida Montes Sierra, calle Ada, avenida Alcalde Manuel del Valle, avenida de Llanes, Ronda Pío XII, Dr. Marañón, José Díaz y avenida Concejal Jiménez-Becerril, y finalizará en la Barqueta.

La terminal en Barqueta posibilitará el transbordo con líneas circulares interiores (C3 y C4) y Exteriores (C1 y C2) y líneas transversales como la 3 (Bellavista – Pino Montano) y 6 (Gta. San Lázaro – Hospital Virgen del Rocío).