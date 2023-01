Las obras de arte como sacramento y lazarillo

El arzobispo emérito de Sevilla ha perdido prácticamente la visión. Juan José Asenjo Pelegrina (Sigüenza, Guadalajara, 1945) no pudo leer su discurso de ingreso como miembro de honor de la Academia Sevillana de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. No veía lo que había escrito "a trompicones", pero abrió los ojos del auditorio que escuchó a su secretario, el sacerdote Isacio Siguero, en el salón Carlos III de la casa de los Pinelo.

Al final, el presidente de la academia, Juan Miguel González Gómez, destacó "la profundidad teológica y sensibilidad artística" del académico. Hace trece años, el 17 de mayo de 2010, Asenjo ingresó en esta academia como miembro extraordinario. "Entonces lo era por su cargo, hoy lo es por méritos propios", en palabras del presidente.

El arte es "el sacramento, el lazarillo que nos lleva de la mano a Cristo". Sacramento y lazarillo, dos palabras que se repitieron en su paseo por la llamada Vía Pulchritudinis. Si en 2010 habló del pasado, presente y futuro del patrimonio cultural de la Iglesia, ahora da un paso adelante para reivindicar las obras de arte que jalonan el patrimonio de la Iglesia como medios para la alabanza y la glorificación de Dios. Un patrimonio que en la Edad Media se conoció como "el catecismo de los laicos", el "Evangelio de los sencillos e iletrados" en palabras de San Gregorio Magno.

La belleza salvará al mundo. Con esta frase de Dostoievski en El idiota, Asenjo se extiende en la dimensión sagrada de ese riquísimo patrimonio, desde las catacumbas a las catedrales, las portadas románicas, las vidrieras góticas, los retablos renacentistas y barrocos. Al fin y al cabo, el que fuera primero obispo auxiliar de Toledo y obispo de Córdoba antes de ser nombrado en 2009 arzobispo de Sevilla hizo un viaje desde El Greco hasta Velázquez siguiendo la estela de Fernando III. En 2009 conquistó Sevilla. Ahora la ha reconquistado.

Le acompañó su sucesor en la diócesis, José Ángel Saiz Meneses. Juan Carlos Cabrera, sentado junto al portavoz del PP, Juan de la Rosa, y el candidato a la Alcaldía, José Luis Sanz, tuvo que ocupar un lugar en la presidencia para representar al alcalde de la ciudad. Estaba la Sevilla académica: Benito Valdés, presidente del Instituto Reales Academias de Andalucía; Isabel de León, presidenta de honor de la de Bellas Artes; o Carlos Infantes Alcón, de la de Medicina y Cirugía, sobrino de Infantes Florido, que fue obispo de Córdoba, la diócesis a la que llegó Asenjo en 2003.

La lectura del discurso por parte de Siguero se vio enriquecida con las interrupciones de Asenjo, que enumeró una serie de vidas ejemplares, casos prácticos de personas ajenas a la fe que entraron en ella a través del arte. El poeta Paul Claudel, alejado de las creencias, que se puso de rodillas al oír a un coro infantil en Notre Dame; André Frossard, escritor y periodista, hijo de un líder del Partido Comunista Francés, subyugado al entrar en una pequeña iglesia del barrio Latino de París; el filósofo español Manuel García Morente, ateo, republicano, que se exilia en París, donde conoce la noticia del fusilamiento de un familiar y en la vieja pensión parisina donde se aloja oye por la radio La infancia de Jesús, de Berlioz, que le lleva al día siguiente a entrar en una iglesia y adquirir una vida de Cristo. Vuelve del exilio, ingresa en un seminario y se hace sacerdote; conversiones como la del dramaturgo Gabriel Marcel o el judío Aarón Lustiger, hijo de polacos, que terminó siendo obispo de Orleans y arzobispo de París.

Asenjo fue realista con la situación, "chocamos con la secularización de la sociedad". Cree que la Iglesia, alejada de proselitismo, debe reivindicar ese patrimonio como camino hacia Dios, "sin complejos, que no sea tan implícito que se haga ininteligible". Citó a Kandinsky, "la decadencia espiritual ha conducido a la decadencia del mundo del arte, a la exaltación de lo feo". Cree Asenjo que "la fealdad ha invadido algunos de nuestros templos".

Por su vinculación en la Conferencia Episcopal con el patrimonio cultural de la Iglesia, confía en que las diócesis andaluzas alcancen algo parecido a lo que en su Castilla natal terminó siendo las Edades del Hombre. Lo religioso es sagrado o se convierte en otra cosa. "No se debe limitar a cuestiones estéticas o culturales, o simplemente económicas como generadoras de riqueza".

Es optimista en un sentido: como aquellos iletrados que leían la Biblia en las obras de arte de las catedrales, vivimos inmersos en "la cultura y el idioma de la imagen, con el que estamos mucho más familiarizados que las generaciones de nuestros abuelos". Vivimos algo que no vivieron nuestros abuelos, que "la religión parece cosa del pasado, superada por la historia de la humanidad, algo condenado a extinguirse". En su particular bibliografía contra esa secularización, citó a Herman Hesse, Simone Weil o C.S. Lewis. Y a Benedicto XVI en sus palabras en Aparecida (Brasil): "Sin Cristo no hay luz, no hay vida, no hay esperanza, no hay futuro".

El libro del cardenal Ratzinger El espíritu de la Liturgia es una de las principales fuentes de inspiración de su discurso de ingreso. Completada con Gloria, una estética teológica, del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar y la Carta a los Artistas de Juan Pablo II, aparecida en abril de 1999.

Unos artistas que son herramientas para ese sacramento y lazarillo. "Así lo entendieron en otros tiempos patronos y mecenas, maestros y artesanos, convencidos de que Dios se merecía lo mejor".