La OCU asegura que no tiene ninguna subvención paralizada

Sostiene que los requerimientos del Ministerio de Consumo fueron contestados diligentemente y no dieron lugar a la apertura de ningún expediente

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). / M.G.
Redacción

29 de septiembre 2025 - 19:50

En ejercicio de su derecho de rectificación al amparo de lo dispuesto en la LO 2/1984, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) quiere hacer constar en relación a la noticia “Consumo recorta un 29% las subvenciones a Facua en 2025” que:

No existe ninguna subvención paralizada sobre la OCU. En su momento OCU recibió requerimientos de información por parte del Ministerio de Consumo, que fueron contestados diligentemente y que no dieron lugar a la apertura de ningún expediente.

