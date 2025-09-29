La OCU asegura que no tiene ninguna subvención paralizada
Sostiene que los requerimientos del Ministerio de Consumo fueron contestados diligentemente y no dieron lugar a la apertura de ningún expediente
En ejercicio de su derecho de rectificación al amparo de lo dispuesto en la LO 2/1984, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) quiere hacer constar en relación a la noticia “Consumo recorta un 29% las subvenciones a Facua en 2025” que:
No existe ninguna subvención paralizada sobre la OCU. En su momento OCU recibió requerimientos de información por parte del Ministerio de Consumo, que fueron contestados diligentemente y que no dieron lugar a la apertura de ningún expediente.
