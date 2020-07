La Guardia Civil golpea al tráfico de hachís con registros y detenciones en Montequinto

La Guardia Civil ha propinado esta mañana un nuevo golpe al narcotráfico en una operación que se ha desarrollado en la zona de Montequinto, en Sevilla, así como en Málaga, Huelva y Algeciras, ciudades hasta las que se ha extendido el dispositivo. Los agentes han registrado naves y viviendas de la zona y han detenido a veinte personas. Todas ellas pertenecen a una organización criminal controlada por un “conocido” clan familiar, según fuentes de la investigación, dedicado desde hace muchos años al tráfico de hachís procedente del norte de África. Algunos de sus miembros ya han sido detenidos en ocasiones anteriores en operaciones de la Guardia Civil similares a la de hoy.

La vía de acceso principal utilizada por esta banda es el río Guadalquivir, que en los últimos años ha sido escogido por algunas de las principales organizaciones del narco para introducir la droga en la península y distribuirla desde Andalucía a otros puntos de España y Europa.

En los registros, que han dado comienzo a las seis y media de la mañana, los agentes de han incautado de embarcaciones y cantidades de dinero y de droga que no han sido precisadas. La Guardia Civil no descarta que en el curso de la investigación, que no ha sido cerrada definitivamente, se produzcan más detenciones de personas vinculadas a esta organización criminal.