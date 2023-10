La oposición pone en evidencia la debilidad del gobierno en minoría de José Luis Sanz

José Luis Sanz apostó a su llegada a la Alcaldía por gobernar en solitario antes que tener de socio a Vox. Apenas cuatro meses después de iniciarse el mandato, el que debe ser el principal aliado del PP para sacar adelante sus propuestas (especialmente los presupuestos y las ordenanzas fiscales) ha puesto pie en pared. Junto con el PSOE y Podemos-IU tumbaron ayer una modificación presupuestaria de 14 millones de euros por falta de tiempo para analizar la propuesta. El gobierno municipal acusó a la oposición de “boicotear” los intereses de los ciudadanos.

El equipo de Sanz manifestó que “los grupos políticos no han tenido hoy altura de miras con la ciudad y han impedido agilizar y acelerar trámites para, por ejemplo, realizar una segunda campaña de bonos de consumo, realizar una aportación a Lipasam para gastos de alquiler de camiones, pagar los gastos restantes para la gala de los Grammy o para la aportación económica a la ROSS, entre otros asuntos”. Juan Bueno añadió que “están boicoteando a Sevilla y a los sevillanos, bloqueando la ciudad así como poniendo en peligro algunas ayudas, cuyos pagos se verán ahora retrasados”.

El portavoz popular indicó que “es sorprendente que Vox haya decidido no estar del lado de los sevillanos, han decidido estar en sus asuntos, que son algo que no tienen nada que ver con este Pleno y para ello, no les cuesta ningún trabajo aliarse con el resto de la izquierda para ir en contra de un gobierno del Partido Popular”. Recordó que “el objetivo de esta modificación presupuestaria es agilizar y acelerar asuntos importantes, ante el tiempo que nos hemos visto obligados a perder por el hackeo”. Tras detallar que “ahora nos vemos obligado a retrasar estas modificaciones una semana por la irresponsabilidad y la falta de altura de miras de los grupos políticos”, adelantó que el gobierno municipal “volverá a intentar” sacar adelante las modificaciones presupuestarias el próximo martes en un Pleno extraordinario.

La portavoz de Vox advirtió al alcalde que no tolerará chantajes al tiempo que exigió al gobierno del PP seriedad y trabajo. “El gobierno del Partido Popular ha acudido a este Pleno pensando que apoyaríamos la urgencia, cuando en la Junta de Portavoces celebrada el martes dejamos muy claras nuestras reticencias. Y lo que de ninguna manera vamos a aceptar es que se nos diga que votamos en contra de los intereses de los sevillanos porque la realidad es que no afecta en modo alguno y se podría haber llevado fácilmente al Pleno ordinario de octubre a celebrar dentro de dos semanas. En ese Pleno y sobre estos temas, Vox apoyará cuantas cuestiones consideremos que beneficien a los sevillanos”, apuntó Cristina Peláez.

Fue más allá. Pidió a Sanz que “tome nota de lo ocurrido hoy y actúe en consecuencia para evitar sucesivas derrotas plenarias, bastante previsibles y que están por venir si mantiene su total falta de diálogo con los grupos políticos. Nadie entiende que un pleno sobre modificaciones presupuestarias para atender pagos se convoque de un día para otro, con apenas unas horas de diferencia, porque impide la natural labor de oposición y no da tiempo material a estudiar siquiera mínimamente los expedientes administrativos”.

Los socialistas quisieron aclarar que ningún proyecto, iniciativa o convenio de los incluidos en las propuestas de modificaciones presupuestarias que pretendía aprobar corre peligro de ejecutarse. “Bastaba con que convocaran un Pleno extraordinario como el que le propusimos ayer y hoy. Tendríamos al menos tres días para estudiar los expedientes”, comentó la portavoz adjunta, Sonia Gaya.

“El Señor Sanz cree que gobierna Sevilla con la mayoría absoluta de Zoido y que puede aplicar el rodillo sin dar explicaciones. Pues no. Gobierna en minoría y tiene que tener en cuenta a la oposición y no ignorarla ante cuestiones de tanta envergadura económica y social como las que se traían al Pleno, donde ha quedado más que palpable no sólo su soledad, sino su incapacidad para hablar con los grupos de la oposición”, afeó la socialista al equipo popular.

En la explicación de voto de la sesión plenaria, Podemos-IU manifestó que la abstención de su grupo se debió a que los populares intentaron promover “una modificación presupuestaria de muchos millones con menos de 24 horas” de antelación, señalando Susana Hornillo que los expedientes suman unas “200 páginas imposibles de evaluar”.