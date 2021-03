El pacto del Mara, el futuro está trazado

Se fueron al Mara tras el congreso celebrado en el Hotel Los Lebreros. Un congreso de cifras arrolladoras y de sonoras ausencias. Mesa para cuatro. Virginia Pérez, Teodoro García Egea, Pablo Montesinos y Juan Ignacio Zoido. La noche había sido larga a la espera de llamadas que cerraran un posible acuerdo, pero fue imposible. Nadie se explica la inasistencia del presidente del PP andaluz en el congreso de Sevilla. Demasiado evidente el cabreo, el malestar o lo que fuere. Envió a Loles López, secretaria general. La mujer hizo lo que pudo. Se tragó el sapo con dignidad. Dio la cara, o tuvo que dar la cara. Ella había trabajado y se había pringado para que ayer ocurriera justo lo contrario de lo que sucedió. Los suyos la dejaron sola. Mandada a comparecer en una fiesta donde tenía pocos amigos o ninguno. Me recordó a la Casa Real de antes, cuando los Reyes no querían acudir a un acto, se ausentaban, se negaban a enviar al Príncipe o a sus hijas y optaban por mandar a la recordada infanta Pilar, la misma que le hacía peinetas a los periodistas que de vez en cuando aguardaban en la puerta de su casa. Loles cumplió muy bien.

El futuro está trazado. Y tampoco hay que ser el druida Panoramix para vaticinar determinados movimientos. Juan de la Rosa sigue de secretario general, un cargo para el que se han postulado varios militantes, pero la presidenta siempre ha tenido clara la conveniencia de contar con este Juan, hermano de los Estudiantes, socio del Labradores, exquisito en las formas y que es conocido en todas las sedes de la provincia. Se convertirá en el nuevo hombre fuerte del grupo en el Ayuntamiento. Para eso, precisamente, concurrió a las elecciones de 2019 en un puesto preferente. José Luis Sanz, alcalde de Tomares y senador, tendrá un cargo importante en la Ejecutiva. Es cuestión de días. Tal vez para después de Semana Santa, pues conviene dejar que se aireen las estancias y no tensionar más los ánimos. Del grupo municipal se irán produciendo salidas más o menos traumáticas. Pero ocurrirán.

Este partido nunca se ha construido sobre la derrota de nadie. En el PP no tengo rivales"García Egea, cofrade murciano, se puso a hablar de Semana Santa en el congreso

Está confirmado que varios miembros del equipo de Ávila se sumarán a la nueva Ejecutiva. Con tal objetivo se han producido ya decenas de conversaciones. Es lógico y natural. La mayoría de la gente no tiene ganas de Juegos de Tronos, resistencias numantinas y comportamientos pueriles publicados además en las redes. La lucha es legítima, la pataleta retrata. Si de verdad ha habido graves irregularidades en el proceso, se toma el camino directo de la denuncia y no se adopta en ningún momento la posición de negociar un acuerdo, ¿no? ¿O acaso algunos estaban dispuestos a disculpar esas supuestas anomalías a cambio de cuotas de poder orgánico? ¿Se hubieran silenciado esos atentados contra la democracia interna en el PP de Sevilla si se conceden los sillones exigidos? Mala cosa.

Cómo no, unas de las ausencias más destacadas fue la del gran Arenas. Javié no avaló a ningún candidato. Por algo ha sido siempre el más listo de todos y el que ha enseñado a casi todos. No pudieron con su influencia en el congreso anterior, pero esta vez él no ha podido contra Génova. Tampoco Moreno se ha implicado más allá de acudir a Carmona a meter a Juan Ávila en una guerra que no era la del alcalde. ¡Demasiado hizo Moreno para el perfil institucional que se ha labrado en dos años en San Telmo! Pero después no ha hecho mucho más. Dicen que Elías (el santo sin cofradía) ha acabado harto de la plaza sevillana. Y que Moreno estaba de acuerdo con el último pacto ofrecido por Virginia Pérez. Pero no fue posible. Algunos, por lo que se ve, han rematado extraordinariamente bien la faena comenzada por Moreno de conducir a Ávila al lugar donde arden las brasas. ¿Alguien en su sano juicio veía a este hombre interesado en ser presidente provincial del PP, cuando su objetivo era afianzarse como alcalde y ser senador por Sevilla?

A los señores de Génova les agradó ver a Ricardo Sánchez, casadista pata negra. El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla y ex alcalde de Mairena del Alcor cae muy bien en Madrid. Hizo un verdadero esfuerzo personal para estar en el congreso en lugar destacado. Sus razones tenía para haber faltado. A las tres de la madrugada del sábado comunicó su presencia en la sesión.

El murciano García Egea, reconocido cofrade en su tierra, recordó cuando presenció el paso de la "borriquilla" en el Salvador. Luego le dijeron en privado que en Sevilla se llama la Borriquita. La presidenta del comité organizador, María Eugenia Moreno, recibió varias muestras de aliento tras el calvario de denuncias sufridas. Alguien alertó de la presencia de Pablo Montesinos, diputado por Málaga: "En Junts por Málaga no hay cohesión, a éste no lo tienen controlado".

Zoido estaba feliz en Sevilla, de presidente del congreso y después en el Mara. La presidenta estuvo arropada por Génova y por su marido, Eloy Tarno.