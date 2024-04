La emotiva reacción de un padre argentino cuando su hijo cumple su sueño: ir al concierto de AC/DC en Sevilla

Los sueños no tienen edad y lo cierto es que cualquier momento es bueno para poder cumplir uno de ellos. Esto le ha sucedido a un hombre que ha visto como su mayor deseo se hace realidad gracias a su hijo. Se trata de un joven que sabía cuánto quería su padre acudir a un concierto de AC/DC en su vida y vio la oportunidad de comprar las entradas para los dos y no lo desaprovechó. La historia es mucho más larga y lo cierto es que la distancia también. Padre e hijo viven separados, el progenitor reside en Argentina y el hijo en España y cuando supo que la banda de rock británica- australiana daría un concierto en Sevilla quiso compartir ese momento con su padre.

Con las entradas ya compradas el joven llama a su padre y le cuenta que va a ir al concierto, el padre se alegra mucho su hijo pero ahí no acaba la cosa. El hijo le tiene una sorpresa y es que no irá solo a este evento sino que le ha comprado a su padre la entrada, por su cumpleaños y el vuelo para que pueda vivir su sueño con él. La reacción del padre es en principio de incredulidad y se resiste a ir, pero más tarde la emoción lo embarga y termina llorando al ver que su hijo ha cumplido su mayor sueño en la vida.

Este vídeo se hizo viral en redes sociales y uno de los protagonistas del mismo, quiso compartir con los usuarios la tierna reacción de su padre cuando se entera que va a poder viajar a Sevilla el próximo 29 de mayo en el Estadio de la Cartuja. El mensaje que acompaña a las vídeo dice así: "Cuando yo tenía 11 años mi padre me dijo: -Toma escucha esto era un CD él ponía AC/DC - Live At Donington. No puedo describir con palabras lo que sentí al escuchar esa música, me llegó directo al corazón y ahí empezó mi pasión por la música. Desde ese momento nuestro sueño siempre fue poder ir a ver juntos un concierto pero nunca se dio ya que el vive en Argentina y yo en España, hace poco se anunció la gira por España y no me lo pensé compré las entradas, un billete de avión para él y le di la sorpresa para su cumple❤️ No subo el vídeo para que se haga viral si no para tenerlo guardado por siempre 🥰".

Sebastián Flores Sáez ha conmovido con su historia y la de su padre a muchísimas personas a través de las redes sociales que no han dudado en valorar el gran gesto que ha tenido con su progenitor y se complacen al ver la felicidad de ambos de poder acudir al que es un sueño compartido.