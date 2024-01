Una pasajera en silla de ruedas se queda en tierra en el aeropuerto de Sevilla tras ser “humillada” por la compañía

Una joven con discapacidad ha tenido que abandonar su vuelo en dirección a Milán, que iba a tomar desde el aeropuerto de Sevilla, a causa de la gestión de la compañía con su silla de ruedas.

La protagonista de los hechos que, junto con su amiga, iban a emprender su viaje a Italia, tenía todo perfectamente calculado. La chica debía llevar consigo su silla de ruedas eléctrica que, como señala en el vídeo, son ''sus pies y sus manos''. Habían preguntado sobre la posibilidad de viajar con su medio de transporte, y todo parecía correcto. Sin embargo, no fue hasta que se montó en el avión cuando la aerolínea le comunicó que ésta no cumplía las medidas establecidas, y que se presentaban dos escenarios posibles: o parte de la silla sufriría posibles daños, sin asegurarles que se pudiesen arreglar en el destino final del viaje, o que la pasajera no pudiese volar. Y así fue.

La denuncia de la joven no ha quedado en un caso aislado, y se ha hecho eco en todas las redes sociales. Son muchas las interacciones que se han realizado en el video que su amiga Rocío subió a Tik Tok. Así mismo, en X (antiguo Twitter) también se han volcado con la joven.

Además, su amiga dejaba las siguientes declaraciones en el texto publicado junto con el vídeo de denuncia:

Esta denuncia se ha viralizado en redes sociales y provocado un río de comentarios en contra de este tipo de tratos 'humillantes'.