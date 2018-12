Beltrán Pérez pide metro antes que peatonalizaciones

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento y candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha manifestado este sábado que, "antes de cualquier peatonalización, se debe garantizar que el centro sea accesible para los ciudadanos que van a trabajar, vecinos que van a hacer sus gestiones o compras al centro, o para aquellos que se desplazan al casco antiguo a visitarlo". Así lo ha indicado Pérez en un comunicado después de que, este viernes, el gobierno local socialista anunciase la licitación de las obras de reurbanización integral de la calle Baños, como "inicio" del "eje peatonal" planteado de cara al futuro entre la plaza de la Gavidia y el entorno del complejo urbanístico de las setas de la Encarnación.

Beltrán Pérez ha señalado que "cualquier peatonalización debe estar sometida a un plan de movilidad y accesibilidad plena al Casco Antiguo", así como que "es prioritario que Sevilla tenga una red completa de metro para así garantizar el acceso al centro de todos los vecinos, vengan del barrio que vengan, y facilitar las comunicaciones a trabajadores, estudiantes, turistas, a todos los ciudadanos". "Es fundamental, antes de realizar peatonalización alguna en el eje Gavidia-Encarnación, que Sevilla tenga una red completa de metro", ha reiterado Pérez, para quien "iniciar procesos de peatonalización en el casco histórico sin que la ciudad cuente con su red completa de metro sería una medida negativa, ya que se condena al centro al ocaso y a languidecer".

"No se puede empezar la casa por el tejado", ha enfatizado Pérez, para agregar que, "en las grandes ciudades, lo primero que hay que asegurar es la movilidad y la accesibilidad, y luego se peatonaliza". Ha añadido que, "antes de peatonalizar, además de asegurar un plan de movilidad y accesibilidad adecuado, se debe contar con consenso vecinal y comercial", de forma que "es una decisión que debe ser trasladada previamente a los vecinos, sectores implicados y grupos políticos, escuchar sus opiniones y tomar medidas con el correspondiente consenso".

Para Pérez, "se trata de otro anuncio más de final de mandato del alcalde del PSOE ante la inactividad de estos años en los que no ha hecho nada. Asuntos de relevancia que está tratando con prisas y sin meditar", ha abundado. Además, ha lamentado que "el alcalde del PSOE tampoco tiene un Plan de Movilidad, ni bueno ni malo, simplemente no lo tiene", porque, según ha remachado, "el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla promovido por el Ayuntamiento no estará disponible hasta principios de 2019, lo que demuestra que el alcalde, Juan Espadas, está gobernando sin planificación alguna en materia de movilidad".

El portavoz del Grupo Popular y candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "el gobierno del PSOE no puede estar improvisando medidas sin planificación alguna y sin saber qué modelo de ciudad quiere". "Hay que tener un modelo claro, y cualquier peatonalización debe, en primer lugar, formar parte de un plan global de movilidad y, en segundo lugar, de un plan estratégico acerca de lo que debe ser el casco antiguo en los próximos 15 años para no encontrarnos con un centro deshabitado, desnaturalizado, inhabitable y con dificultades para que los sevillanos puedan vivir en él", ha continuado el portavoz del PP.

Beltrán Pérez ha considerado que, "sin la red completa de metro, esta peatonalización puede suponer el aislamiento del centro y de miles de personas", por lo que pide "que se realicen bien todos los estudios pertinentes, se tengan en cuenta medidas de movilidad, que se escuchen a todos los sectores implicados y, sobre todo, que desde el Ayuntamiento de Sevilla, el gobierno del PSOE impulse la Red Completa de Metro de Sevilla, tal y como se aprobó en un Pleno Extraordinario, a instancias del Grupo Popular, el pasado mes de marzo".

Según ha concluido el edil del PP, "sin metro, en el centro es claramente negativo iniciar procesos de peatonalización amplios y permanentes. Sin el metro, es un suicidio cerrar el centro. Mientras la red completa de metro no sea una realidad, ir corriendo a peatonalizar por peatonalizar sin garantizar la accesibilidad de los vecinos es condenar al casco antiguo a la muerte, al ocaso y a languidecer", ha sentenciado Beltrán Pérez.