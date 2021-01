Insisten en que "las malas condiciones laborales" hacen peligrar el futuro del Hospital del Aljarafe

La situación del Hospital del Aljarafe, gestionado por la Orden de San Juan de Dios y que presta asistencia a más de 350.000 habitantes de la comarca, "es insostenible". Así lo asegura el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, que alerta de que peligra el futuro del centro hospitalario por las "malas condiciones laborales" y la "fuga de profesionales".

"Existen graves incumplimientos en materia laboral, en concreto, del convenio colectivo, que se suma a la grosera falta de personal. Más de un tercio de la plantilla se ha ido en los tres últimos años, y se espera que, cuando se adjudiquen las plazas de la Oferta Pública de Empleo del SAS, se vayan muchos más", avisa el presidente del comité de empresa (CCOO) en el hospital, Javier Ordóñez.

La gestión del personal "es improvisada e incompetente y se ha agravado con la actual dirección gerencia. El personal sufre continuos cambios de turno que impiden conciliar la vida laboral y familiar, y la última medida es asignar a un mismo profesional durante cada turno para trabajar unas horas en un servicio, otras horas en otros y así hasta cuatro servicios distintos dentro de un turno de siete horas. Todo ello genera situaciones de estrés y sobrecarga que ponen en riesgo la salud psicosocial de los y las profesionales", señala Ordóñez.

Igualmente, destaca el sindicato que estas circunstancias, sostenidas en el tiempo, están afectando a la asistencia sanitaria mediante el cierre masivo de quirófanos o la cancelación de consultas. "Si no se modifican las condiciones de trabajo, CCOO advierte de que puede darse el caso de que el hospital se quede sin enfermeras, auxiliares y profesionales de la medicina, teniendo que cerrar servicios esenciales", apunta el presidente del comité de empresa (CCOO).

En los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 se aprobó un incremento de un 15% en la asignación, e incluso el Parlamento de Andalucía especificó que era para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, "pero la Orden de San Juan de Dios se ha gastado esos 6,5 millones de euros sin destinar ni un solo céntimo a los trabajadores".

Ante esta situación, la plantilla del centro hospitalario, reunida en asamblea convocada por el comité de empresa, han instado a la dirección gerencia del centro a una reunión con carácter de urgencia para "buscar una solución frente a la precariedad laboral que ya no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino también a la calidad asistencial", afirma Ordóñez, que añade: "Si no se da una respuesta inmediata, tendremos que dar una nueva vuelta de tuerca a la movilización, y no descartamos ninguna medida de presión, incluyendo una huelga, si es preciso".

"CCOO exige a la Orden de San Juan de Dios el fin de estas prácticas de maltrato al personal, el cumplimiento del convenio colectivo, y que destine los fondos adicionales que recibió de la Junta a mejorar las condiciones laborales. Es el futuro del hospital lo que está en peligro", sentencia el sindicato a través de su portavoz en el centroo.