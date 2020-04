El pequeño comercio de Sevilla se asfixia: el coronavirus le está dando la puntilla

El pequeño comercio de Sevilla se asfixia. No puede más. La situación de parálisis que sufre el país desde que fuera decretado el estado de alarma por el coronavirus ha agotado todo el aire que tenía para respirar. Este mes se han quedado prácticamente sin ingresos con los que hacer frente a los numerosos gastos que genera esta actividad, de ahí que desde la Federación de Comerciantes de Sevilla y Provincia (Aprocom) solicite a las diversas administraciones una línea de ayudas para el sector. Desde que el viernes 13 de marzo las tiendas de la ciudad echaran el cierre, la actividad en los pequeños comercios (donde la prestación de este servicio por internet es mínima) se ha quedado paralizada, con las consiguientes pérdidas que conlleva. No hay liquidez para afrontar los gastos mensuales, lo que está provocando muchos quebraderos de cabeza a los propietarios de estos negocios, preocupados tanto por el futuro de su actividad como del mantenimiento del empleo.“Es último de mes y el comerciante o profesional de servicios ha de hacer frente, no sólo al pago de la cuota de autónomos, en su caso, sino a los gastos de actividad que de manera recurrente posee: nóminas, seguros sociales, gastos corrientes, alquiler o hipoteca del local, proveedores, los impuestos el 20 de abril y un largo etcétera”. Así enumera Aprocom en un comunicado los desembolsos que se ven obligados a hacer estos empresarios en circunstancias muy adversas y no vividas hasta ahora. Un presente bastante oscuro y un futuro que se tiñe también de penumbras, pues esta actividad depende directamente de la economía doméstica y eso lo saben bien estos profesionales, que aún tienen muy presentes las secuelas que dejó la crisis financiera con la que se inició esta década.

El cierre de los establecimientos se produce, además, en plena campaña de primavera, cuando muchos sevillanos acuden a las tiendas locales a adquirir ropa para las grandes fiestas de la ciudad. La federación recuerda que la mayoría de los comerciantes compraron los artículos hace bastantes meses, un desembolso que no va a ser recompensado y que agrava aún más la situación.

“Se habla de avales de préstamos, préstamos que aún no han llegado, se habla de moratoria de impuestos, pero lo que realmente necesita el comercio es liquidez y ya. Porque esos pagos se están afrontando y, si la cuenta esta en números rojos, los bancos comenzarán a devolver los recibos”, advierte Aprocom.

La asociación que representa a este colectivo compara la falta de ayudas y medidas en España con la de otros países europeos, donde diversos gobiernos ya han aprobado la suspensión de cuotas y cotizaciones, además de inyectar liquidez con los que afrontar dichos pagos.

Los comerciantes recuerdan que “no todos los sectores pueden acogerse a un ERTE, como las tintorerías y lavanderías domésticas, que han sido consideradas esenciales y no pueden cesar en la actividad. “A pesar del llamamiento realizado, con escritos dirigidos a la Delegación del Gobierno en Andalucía, en el último catálogo de actividades esenciales siguen apareciendo las tintorerías a las que, por el confinamiento, nadie acude”, asevera la federación, que insiste en la necesidad de que se inyecten cuanto antes esas ayudas.