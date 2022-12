Los seis personajes del año 2022 en Sevilla

Todo año tiene unos rostros que nos recuerdan éxitos o problemas, crisis y soluciones, sonrisas y penurias. Al menos en esta ocasión no hay ninguno que nos evoque a la mayor crisis sanitaria que hemos sufrido en muchísimas décadas.

Esta vez no hay que hablar del coronavirus tras dos años de intensa lucha. En esta ocasión no hay que lamentar grandes cifras de muertos ni de contagiados, ninguna alteración de nuestra vida cotidiana, en la que casi nos hemos librado ya de la mascarilla, salvo en los transportes públicos y en los centros sanitarios.

En 2022 estrenamos nada amenos que alcalde, tras las dimisión de Juan Espadas, y una cantaora resultó galardonada con el premio más importante que se concede en España.

Hemos vivido éxitos deportivos en la disciplina favorita: el fútbol. Y fue con el Real Betis tras años de éxitos encadenados a cargo del Sevilla. Seguimos con nuestros avances científicos y tecnológicos.

No son todos los que quisiéramos ni todos los que necesitamos, pero al menos seguimos sumando y, por supuesto, seguimos siendo una ciudad donde se hace ciencia, aunque siempre nos parezca insuficiente y se nos recuerda machaconamente que sufrimos una fuga de talentos, que tenemos muchas universidades pero no disponemos de plazas para que después todos esos estudiantes desarrollen sus carreras aquí.

Las cofradías tienen un presidente revalidado con mayoría absolutísima que se enfrenta a grandes reformas en un mundillo tradicionalmente inmovilista. Seleccionamos seis rostros. Claro que podrían ser más en una capital con casi 700.000 habitantes y una provincia que lleva la cifra hasta el millón y medio. Pero son sólo seis.

Antonio Muñoz | Alcalde de Sevilla Un año pisando muy fuerte | Por Carlos Navarro Antolín

Antonio Muñoz se ha estrenado en el cargo con una sobreexposición pública que ha impresionado a muchos socialistas, que ha debido dejar descuadrados a sus rivales políticos y que revela que el alcalde tuvo claro desde el principio que debía pisar el acelerador al máximo desde el primer momento.

Sorprendió con la organización de un Pleno de investidura con una amplísima representación de la sociedad sevillana. Nada hacía percibir que se tratara de un alcalde interino con apenas año y medio de tiempo por delante. Todo lo contrario. Muñoz se ha consolidado muy rápido y, por supuesto, será el candidato socialista en las elecciones de mayo. No ha sido discutido en ningún momento dentro de su propio partido, lo cual ya es un logro.

El PSOE sufre también sus peores días y no está sobrado de candidatos. Los socialistas en Madrid dan por hecho que la plaza de Sevilla no peligra, que no hay vientos de cambio y que el alcalde actual no tiene aristas y será capaz de mantener el principal bastión municipal para los del puño y la rosa. Muñoz necesita lograr un par de concejales más y que no se le caiga el socio que tiene hacia la izquierda, donde una mitad no se habla con la otra. No le basta con una carrera supersónica en las redes sociales donde exhibe que no para de visitar barrios, peñas futbolísticas, hermandades, hogares del pensionista y bares donde tomar esos cafés de larga duración con los vecinos.

El equipo que ha heredado de Espadas no es fuerte. Ha hecho un par de cambios, no ha querido tocar parcelas fundamentales como la Policía y las fiestas mayores y se ha quedado personalmente con Cultura. Muñoz sabe que en lo político tiene que seguir pisando fuerte, confiar en que Pedro Sánchez venga poco por Sevilla y que el presidente Moreno no ayude en exceso a su compañero José Luis Sanz.

María Pagés | Bailaora Una flamenca de raíz literaria | Por Braulio Ortiz

El Premio Princesa de Asturias de las Artes que se le concedió este año a María Pagés, compartido con otra grande, la cantaora Carmen Linares, ha sido la culminación de una trayectoria ejemplar, la de una humanista que ha encontrado en el baile una manera de reflexionar sobre el mundo, una artista que percibe la danza como un vehículo para el diálogo y la emoción.

Desde sus comienzos junto a su maestro Antonio Gades, Pagés se ha buscado a sí misma dispuesta también al intercambio, y ha avanzado por ese terreno fértil donde conviven la tradición y la vanguardia; el flamenco, para ella, es un espacio hospitalario que no sabe de fronteras. La curiosidad de la sevillana ha propiciado felices alianzas con la obra del arquitecto Oscar Niemeyer, el verso de José Saramago, el movimiento del coreógrafo belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui.

Con el Premio Nobel portugués confirmó que su movimiento elegante y rotundo se crecía en la poesía, un ámbito que cuida en sus espectáculos -en el que resuenan las voces de autores diversos como María Zambrano, Marguerite Yourcenar o García Lorca- y al que ha contribuido su compañero de viaje, el escritor El Arbi El Harti. En Yo, Carmen desbarató el mito que acuñaron Mérimée y Bizet para reivindicar a la mujer real, y en De Sheherazade, su última propuesta, partió de Las mil y una noches para buscar la esencia femenina y lo que representa: la palabra, la lucidez, frente a la violencia y la barbarie.

Apoyada siempre en su excepcional compañía, Pagés, también Medalla al Mérito en las Bellas Artes y Premio Nacional de Danza, transmite sus conocimientos y la visión de su oficio en el Centro Coreográfico que lleva su nombre en Fuenlabrada, donde además de la divulgación del flamenco se trabaja en la acción social. La belleza, viene a decir la bailaora, no tiene sentido si no echa raíces y se comparte.

Joaquín Sánchez | Futbolista Un deportista de leyenda | Por Fernando Pérez Ávila

Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) levantó su tercera Copa del Rey, segunda con el Betis, a pocos días para cumplir 41 años. Pocos casos habrá de futbolistas que han ganado títulos con esta edad. Y además lo hizo aportando en el terreno de juego, con una participación muy activa no sólo en la final sino en los partidos anteriores.

Dio el pase decisivo a Canales para que Borja Iglesias transformara el gol ante el Rayo Vallecano que metió al equipo heliopolitano en la final, y en ésta fue uno de los encargados de lanzar en la tanda de penaltis con la que el Betis ganó el trofeo. Ni él mismo habría escrito un guion tan perfecto. Ganar la Copa en Sevilla a los 40 años.

Él mismo recordó que se le habían aparecido todos los fantasmas del Mundial de Corea, veinte años atrás, cuando había fallado el penalti decisivo en los cuartos de final de la Copa del Mundo. La temporada había comenzado para Joaquín con ciertas dudas. Jugaba poco y se le notaba molesto.

Quería aportar más. Pellegrini le fue dando su sitio y el portuense hizo un muy buen tramo final de temporada. El entrenador chileno le recordó, entre bromas, que había coqueteado con la idea de retirarse tras la victoria ante el Valencia. Joaquín es el Betis y el Betis, al menos este año, es pura felicidad.

En los últimos meses ha compaginado su faceta de futbolista con la de presentador de televisión, que tampoco parece dársele mal. Mantiene el pulso competitivo y recientemente se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol en la Europa League, tras hacerle un golazo al Ludogorets búlgaro.

Ahora tiene a tiro ser el jugador con más partidos en Primera División. Lleva 605 encuentros con el Betis, el Valencia y el Málaga. Sólo le supera Andoni Zubizarreta, con 622. Palabras mayores.

Francisco Vélez | Presidente del Consejo de Hermandades El presidente con más respaldo | Por Juan Parejo

Tras un primer mandato marcado por la pandemia y por las suspensiones de las procesiones de Semana Santa de 2020 y 2021, ha comenzado como un tiro su segunda etapa al frente de la institución en engloba a todas las hermandades de Sevilla.

Francisco Vélez de Luna, abogado sevillano de 69 años, casado y con una hija, se ha propuesto resolver los problemas que afectan a la Fiesta Mayor de la ciudad: desde la seguridad de la calle Sierpes a la difícil organización de la mayoría de la jornadas. No se recuerda una iniciativa así en un organismo de marcado conservadurismo, en el sentido estricto del término, y poco amigo a los cambios.

Pero el presidente Vélez, con el aval de un abrumador respaldo de los hermanos mayores tras las elecciones del pasado mes de junio, se decidió por coger el toro por los cuernos. Hermano de Montesión, la Vera Cruz, la Soledad de San Lorenzo y la Divina Pastora de San Antonio, Vélez es un profundo conocedor del funcionamiento de una casa a la que llegó hace más de veinte años.

Ha desempeñado, por ejemplo, el cargo de delegado del Miércoles Santo, durante dos mandatos, con Antonio Ríos y con Manuel Román, como presidentes; con Adolfo Arenas y Carlos Bourrellier asumió el mando del Domingo de Ramos, y hasta que se convirtió en presidente en 2018 ostentaba el cargo de tesorero.

Todo este bagaje le ha servido para que, en apenas seis meses, se haya decidido a afrontar la reforma de la calle Sierpes, eliminando más de mil sillas, con el quebranto que conlleva para muchas familias; y a liderar el proceso de remodelación de los días, calificado por él mismo como un hito. En su haber también tiene haber conseguido que Hacienda desista de reclamar el pago del IVA de las sillas. Un alivio.

Eleonora Viezzer | Científica El Sol que se puede tocar en la Tierra | Por Miguel Lasida

El hombre ha aprendido a manejar las fuerzas más descomunales del universo en apena un siglo. De hallazgo en hallazgo, la ciencia ha pasado de desentrañar las leyes que rigen el mundo microscópico a domeñar las ingentes cantidades de energía que interaccionan en los átomos.

De las centrales nucleares a las bombas atómicas, en apenas un siglo, la física atómica y nuclear no ha dejado de estar de actualidad. Y lo sigue estando. El último grito es la fusión nuclear y Sevilla será uno de los lugares del planeta donde se desarrolle. Eleonora Viezzer (Viena, 1986) trabaja en el departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla después de desarrollar su doctorado en el prestigioso instituto Max Planck de Múnich.

Su llegada a Sevilla, visto lo visto, puede definirse de hito. Viezzer, que ha recibido este año el Premio Princesa Girona, es experta en esa gigantesca energía del Sol cuya emulación en la Tierra ha estado considerada irónicamente por algunos físicos una cosa "del futuro y que siempre lo será".

Pues no será así de aquí a unas décadas si hay dinero suficiente para el estudio y si el objetivo, nada menos, es que la luz y el calor generados en la unión de los dos sencillos átomos de hidrógeno viertan a la red eléctrica general. Será barato, limpio e inagotable.

En tanto llega, lo que será una realidad a partir de 2023 es que en Sevilla se lleven a cabo los primeros experimentos de fusión de un modo sistemático. La colaboración del grupo de investigación de Viezzer con uno de la Universidad de Princeton ha fructificado en cerca de cinco millones de euros concedidos por el Gobierno de Estados Unidos para financiar el final del ensamblaje del tomakak Smart de la Hispalense, un prototipo de confinamiento magnético que asemeje las condiciones de su interior a las del Sol.

Otro Sol para tocarse en Sevilla.

Joaquín Rodríguez | Ingeniero De La Rinconada a Marte y Júpiter | Por Manuel Ruesga

"Amplia experiencia en procesos de digitalización y transición tecnológica organizacional basados en la Industria 4.0, robótica, drones, vehículos autónomos, movilidad urbana, IOT, impresión 3D y en gestión de la I+D+i corporativa".

Así se define en LinkedIn Joaquín Rodríguez Grau, ingeniero de montes en la especialidad de Industrias por la Universidad Politécnica de Madrid que lidera el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), un referente de aportaciones a misiones espaciales a Marte y Júpiter. Gestiona unas instalaciones que suman 4.500 metros cuadrados y están localizadas en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), único espacio empresarial en Europa destinado en exclusiva al sector aeroespacial en La Rinconada.

Cuenta actualmente con una plantilla de más de 90 empleados, en su mayoría doctores e investigadores, cuyas titulaciones principales son Ingenierías (Aeronáutica, Industrial, de Telecomunicación, de Materiales e Informática), Ciencias Físicas o Químicas. En estos momentos están fabricando elementos de un satélite que va a participar en misiones que se desarrollarán en Marte y Júpiter.

En concreto, Catec ha desarrollado varios productos por impresión 3D en metal, tanto para aeronaves, helicópteros, lanzadores, satélites y naves espaciales. Junto con sus socios, ha entregado hardware de vuelo para componentes críticos y no críticos, como los soportes de los paneles solares del satélite Quantum, herrajes del satélite Cheops, una antena helicoidal para el satélite Proba3, soportes de los star trackers de un satélite sudamericano, y parte de la estructura de la nave espacial Juice, que estudiará las lunas heladas de Júpiter.

Todo bajo la supervisión de un ingeniero que también está al frente del Centro de Vuelos Experimentales Atlas, en Jaén, para ensayos con aviones no tripulados.