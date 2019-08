Con tan solo 14 años, Nuria del Saz, (@NdelSaz) creó su propia emisora de radio. Desde joven el periodismo lo llevaba escrito en su adn. Pasó por Onda Cero y con tan solo 24 años -ya en Canal Sur- su nombre dio la vuelta al mundo al convertirse en la primera presentadora con discapacidad visual de informativos en televisión.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, está casada y es madre de dos hijas. Disfruta leyendo, pero, sobre todo, escribiendo: en 2006 saca su primer poemario ‘Alma Atrapada’ y años después el ‘Paraíso Íntimo’. En 2013 escribe su primera novela: ‘A Ciegas en Manhattan’.

Como buena comunicadora utiliza con bastante frecuencia las redes sociales, aunque reconoce que aún tienen una asignatura pendiente con las discapacidades. Asunto que abandera desde sus propios perfiles, sin cortapisas, llegando si hace falta a escribir por Twitter al escritor Pérez Reverte para recordarle –educadamente- que use la descripción de las fotos “para que los ciegos no nos perdamos”.

Ups, se agradecería la descripción de las fotos para que los ciegos no nos perdamos… https://t.co/WYCYl2DSep — Nuria del Saz (@ndelsaz) August 15, 2019

Una función que, aunque parezca inverosímil, no utilizan la mayoría de entidades o instituciones públicas en España. Las mismas, por cierto, que se jactan a veces en defender la accesibilidad digital.

- Hace años su imagen dio la vuelta al mundo al convertirse en la primera presentadora invidente de informativos en televisión ¿Cómo lo recuerda?

- Fue trepidante. Atendía a medios de comunicación de todo el mundo, Asia, Europa y América. Fue brutal el impacto. Lo que más me llama la atención es que seguía despertando interés incluso con el paso de los años.

He aprendido mucho de Periodismo atendiendo a periodistas de medios y países distintos.

- 'Ciego', 'invidente' o 'discapacidad visual' son términos que durante años se han ido cambiando. ¿Con cuál se siente más cómoda?

- Como profesional de la comunicación, empleo todos. El lenguaje es nuestra herramienta de trabajo. La ONU recomienda usar la expresión “personas con discapacidad”, para poner el foco en la persona y no sobre la discapacidad.

Persona ciega sería lo correcto, por así decirlo. Pero personalmente no tengo problema con ninguna denominación usada con respeto.

- ¿Por qué tantos cambios?

- A lo largo del tiempo hemos ido usando unos términos sobre otros según el momento histórico y el avance hacia la inclusión. Forma parte de la evolución.

Mi abuelo, que construía sillas para lo que hoy denominamos personas con movilidad reducida, hablaba de minusválidos y nos parecía correcto en esa época. Para mí no tiene connotaciones peyorativas, porque el contexto siempre era de máximo respeto. Pero en el ideario colectivo sí había esas connotaciones.

Es normal que el lenguaje evolucione para reflejar nuestro pensamiento. De todas formas, a veces estamos cayendo en lo ridículo con tanta corrección política. Siempre digo que no molestan las palabras sino la intencionalidad con que se dicen.

- ¿Cómo se desenvuelve en las redes sociales?

- Uso principalmente Twitter y Facebook. Es donde más cómoda me siento en cuanto a accesibilidad. Tengo perfil en LinkedIn e Instagram, canal en YouTube, pero me cuesta más usarlas con autonomía.

- ¿Son accesibles las redes para las personas ciegas?

- En general no nos lo facilitan. Empezando por los hardware, móviles, tablets, ordenador… No los desarrollan pensando en la variedad de usuarios que hay. Las personas ciegas nos buscamos mañas para poder utilizarlas.

Recuerdo que cada vez que Facebook cambiaba su usabilidad empeoraba para los ciegos. Nos volvían locos. Ahora llevan una temporada más estable, o así me lo parece.

Twitter vía web es una tortura. Los ciegos usamos una interfaz creada por informáticos ciegos llamada TWBlue, por ejemplo, que facilita mucho la interacción con la plataforma, pero estas magníficas iniciativas personales a veces se quedan obsoletas por falta de apoyo económico.

Los informáticos ciegos tienen que comer, como todo el mundo, y no pueden vivir del altruismo eternamente.

- ¿Cuáles son las que más o menos se adaptan a personas con discapacidad visual?

- Por mi experiencia, Twitter, pero en el ordenador la tengo que usar a través de TwBlue. Abrí cuenta en Instagram, pero es inviable manejarla yo sola porque no puedo tratar las imágenes y decidir sin ayuda cuál subir y cuál no. La plataforma es accesible, en cuanto a su desarrollo, pero los usuarios la usan solo visualmente. Casi nadie se molesta en describir las fotos que publica. Nos dejan fuera.

LinkedIn es horrible para manejarla en el ordenador. Mucho mejor en la aplicación móvil.

En general, las redes sociales las manejamos mejor en los móviles que en los ordenadores, pero a la hora de editar texto es más pesado hacerlo en el móvil que con un teclado.

Por eso digo que, en general, es complicado. Vamos que le ponemos empeño a la cosa para estar.

Después hay otras redes como TikTok, puramente visuales, en donde no hay nada que hacer. No me gustaría ser adolescente hoy en día en este sentido.

- ¿Dónde deberían mejorar?

- Para empezar, quien las desarrolla debería probarlas usando lectores de pantalla y diseñar en función de eso. Piensa que los ciegos usamos el ordenador solo con el teclado. No hay ratón para nosotros. Donde el teclado y sus comandos no llegan, queda vedado para nosotros. Las personas ciegas no llegamos a donde solo hay imagen sin texto.

Sería fantástico si usarais la opción de describir fotos en Twitter para hacer más fácil el acceso a la información de los usuarios ciegos. Un saludo. — Nuria del Saz (@ndelsaz) August 12, 2019

- Las imágenes en Twitter pueden ser accesibles a personas con discapacidad visual gracias al uso del texto descriptivo. Pero es una función (fácil y gratuita) que solo la usa un 5% de usuarios en España.

- Sí, esa función está disponible desde marzo de hace tres años. Por un lado, quizás no se ha difundido suficientemente y tampoco se ha explicado bien.

Por otro, la gente, comúnmente, piensa que basta con activarla para que la imagen se describa automáticamente. Pero no. Cada vez que subimos una foto, tenemos que describirla. Ojalá integráramos la práctica de escribir un pie de foto cada vez que publicamos una a internet.

¿Cómo describir las fotos en Twitter? Los usuarios comúnmente creen que con activar la opción ‘Accesibilidad’ en la red del pajarito azul las fotos que adjuntan se describen automáticamente. Pero no es así. El usuario debe describir la foto en la caja de texto que se abre, sumando nada más que unos segundos. Si pinchas aquí, la propia red social de los 280 caracteres lo explica detenidamente.

- ... Y lo que es peor, innumerables instituciones públicas de España ignoran esta funcionalidad.

- Así es. Las cuentas oficiales de instituciones, ayuntamientos, entidades, empresas, no están usando esta función. Creo que por desconocimiento. Los Community Manager se tienen que poner las pilas ¿verdad?

Justo hace una semana el canal de ‘Emergencias Sevilla’ (canal especializado en emergencias del Ayuntamiento de Sevilla) anunciaba que incluiría la descripción de fotos en sus tuits. Diría que es la única que está haciendo esto en España.

- Por desgracia, existe poca accesibilidad digital en todo internet ¿no?

- En general te encuentras poca accesibilidad en todas las webs. Aún no he encontrado un sitio en el que puedas navegar sin encontrarte alguna dificultad. Siempre están esos formularios con el dichoso captcha que te deja fuera de juego.

Los captchas de audio se oyen fatal. Tengo entendido que la web de RENFE es poco accesible… Yo no he intentado nunca sacarme un billete ahí, porque si a los videntes que me rodean ya les cuesta… De hecho, hay asociaciones de ciegos que han llegado a los tribunales por este motivo, denunciando la falta de accesibilidad, sin mucho éxito.

Las páginas de viajes, alojamientos, compañías aéreas… ¡Otro horror! Los formularios donde tienes que seleccionar fechas, etc. Son poco o nada accesibles.

La banca online de CajaSol llegó a ser accesible. Colaboré con ellos asesorándoles. Pero cuando llegó La Caixa... Todo ese trabajo se destruyó.

- Otras plataformas, como Facebook o Instagram, describen las imágenes de forma automática. ¿Qué tal funcionan?

- Facebook muestra una pequeña descripción automática, bastante escueta. No describe cuando la imagen contiene texto, por ejemplo.

Instagram no me consta que tenga ningún tipo de descripción, a menos que los usuarios la escriban ellos mismos.

- ¿Y los servicios de mensajería instantánea?

- WhatsApp va muy bien en IPhone, menos mal, porque si no ya te quedas out total del mundo.

Telegram tiene funcionalidades muy útiles, pero no ha sido accesible hasta este año. Yo no lo he probado aún.

- ¿Se ha hecho alguna vez un 'selfie' y lo ha publicado sin más?

- (Risas) ¡Qué va! No se me ocurre. ¡Con lo que hoy se tunea la gente sus fotos!

- ¿Sabe interpretar el 'postureo' en las redes sociales?

- Preguntando sí. Le enseño la foto a alguien y me la cuenta. No hay otra. Y así propicio el critiqueo con alguna amiga. (Risas).

- ¿Qué otras barreras de accesibilidad digital se deben superar?

- Estamos hablando de las personas ciegas en esta entrevista, por razones obvias, pero hay muchas discapacidades y, por consiguiente, muchas otras necesidades.

Personas sordas, que casi siempre nos olvidamos de ellas y suelen estar bastante aisladas por barreras comunicativas.

Personas con tetraplejias, que no pueden usar sus manos para manejar el ordenador o el móvil. Discapacidad de tipo intelectual… Hay muchísimo por hacer.