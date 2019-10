La plantilla de la Policía Local de Sevilla baja a 831 agentes, un mínimo histórico

La plantilla de la Policía Local de Sevilla se ha quedado en 831 agentes, la cifra más baja de la historia reciente de la ciudad. Es un dato similar al de los tiempos anteriores a la Expo 92. En los próximos meses, la plantilla puede seguir perdiendo policías, hasta el punto de que la Jefatura calcula que a finales de año la dotación ya estará por debajo de los 800, mientras que para la primavera del año que viene caerá todavía más y rondará los 760 funcionarios.

En una década, la Policía Local de Sevilla ha perdido alrededor de 400 agentes, algo más de un tercio de los que tenía. Esta pérdida de efectivos coincide además con unos años en los que se ha incrementado enormemente el trabajo policial durante los fines de semana y festivos, con el auge de las procesiones, carreras populares, conciertos o actos extraordinarios que requieren un buen número de policías locales para ordenar el tráfico y garantizar la seguridad cada evento.

Sólo en el último año ha habido celebraciones multitudinarias en fines de semana como la del Día de las Fuerzas Armadas, la apertura del centro comercial Lagoh, la gala de los premios Goya, la cumbre mundial del turismo, numerosos conciertos a los que han asistido miles de personas o varias procesiones extraordinarias que han requerido de una nutrida presencia policial. A esto hay que unir el enorme despliegue de personal que supone cada fin de semana el partido de fútbol del Betis o del Sevilla, así como los planes especiales de Navidad, Semana Santa y Feria.

Toda esta actividad en la calle obliga a reforzar los turnos del fin de semana con productividades, ya que no hay efectivos suficientes en el turno ordinario. En los últimos años se ha duplicado el gasto en este concepto para la Policía Local. En 2019, el Ayuntamiento de Sevilla gastará al menos diez millones de euros para poder pagar las horas extraordinarias de los agentes municipales. Esta cantidad se ha duplicado. La falta de agentes disponibles obliga a los que hay a realizar numerosos servicios extraordinarios. Es cierto que son trabajos que están muy bien remunerados (400 euros el fin de semana), pero la sobrecarga de trabajo ha provocado que ya haya algunos agentes que han renunciado a algunas de estas productividades, algo inédito hasta ahora.

Son varios factores los que explican la paulatina pérdida de agentes que está sufriendo la Policía Local de Sevilla. Uno de ellos es la falta de renovación de personal dictada desde el Gobierno central en tiempos de Mariano Rajoy, la conocida como tasa de reposición cero. Eso hizo que no se creara ni una sola plaza en la Policía Local durante años. En el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde no se creó ni una sola plaza, mientras que Juan Espadas convocó 50 en su primera legislatura y ha ofertado recientemente otras 112. Ninguno de estos nuevos agentes ha podido incorporarse todavía y no está previsto que lo hagan hasta al menos el año próximo, ya que los procesos de selección y formación son largos. Los últimos agentes se incorporaron en el año 2013. En seis años no ha entrado nadie.

Otro factor clave es la jubilación anticipada. El Gobierno central aprobó la retirada de los policías locales a los 59 años de edad, lo que está provocando la salida de muchos agentes. La Policía Local tiene una plantilla envejecida debido precisamente a la falta de renovación y de entrada de nuevos agentes, y por ello se esperan más salidas en los próximos meses.

Las incorporaciones, por tanto, ni siquiera servirán para equilibrar la plantilla y compensar las bajas de los últimos años. Los sindicatos, y también los políticos en campaña electoral, siempre han mantenido que la Policía Local de Sevilla debe tener unos 1.500 agentes para poder atender las necesidades de la ciudad con todas las garantías y acercarse a la ratio propuesta por la UE de dos policías locales por cada mil habitantes, o la de 18 agentes por cada diez mil habitantes que propone la Federación Española de Municipios y Provincias. En Sevilla capital faltan casi la mitad.