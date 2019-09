El policía local absuelto de malos tratos alega que fue víctima de una denuncia falsa

El policía local de Sevilla detenido por malos tratos alega que fue víctima de una denuncia falsa por parte de su ex pareja, con la que acababa de romper la relación. Así lo han manifestado a este periódico fuentes de la defensa de este agente municipal, que fue arrestado por la Guardia Civil por un presunto delito de malos tratos el pasado 23 de agosto. Un día después de su detención, el policía quedó libre sin cargos después de que su ex pareja no quisiera declarar ante el juez de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla.

La defensa del agente ha relatado que éste decidió acabar con la relación sentimental con la mujer, de nacionalidad rusa, con la que llevaba varios meses y con la que estaba unido como pareja de hecho. Esto derivó en una denuncia falsa por parte de la mujer, que incluso se autolesionó para acusar al policía.

El funcionario ha acreditado también que carece de antecedentes penales, y así ha podido corroborarlo este periódico. Fue detenido hace un año por otro delito de malos tratos a una pareja anterior, una denuncia que ya se encuentra archivada.

El agente, cuya identidad responde a las iniciales J. A. M., está destinado en el distrito Casco Antiguo de la Policía Local de Sevilla y es licenciado en Derecho. Actualmente se encuentra de baja médica por depresión tras sufrir acoso laboral. Fuentes de la representación jurídica del policía han señalado que la filtración de su detención y de distintos aspectos de su vida personal tienen como trasfondo desacreditarlo personalmente, ya que con anterioridad este funcionario ha sido sometido a un acoso laboral desde el pasado año 2015.

El detonante de este presunto acoso es un documento que presentó por registro del Ayuntamiento de Sevilla, y dirigido al área municipal de Alcaldía, en el que informa de una serie de irregularidades relacionadas con las medidas de seguridad y custodia de las armas reglamentarias de la Policía Local en las instalaciones del cuerpo.

El policía solicitó en diciembre de 2015, "por circunstancias familiares y personales", la posibilidad de depositar su arma reglamentaria en un armero individual en la Jefatura central, tal como marca la legislación vigente. Tal petición se le denegó, lo que le llevó a denunciar, en febrero de 2016, una serie de irregularidades en las comisarías de distrito de la Policía Local de Sevilla. Entre otras cuestiones, alertaba de que los policías se veían obligados a dejar las armas en las taquillas personales de las distintas sedes policiales. En estas comisarías no existían las preceptivas alarmas de seguridad, sistemas de videovigilancia, ni otras medidas para garantizar la custodia de las mismas y la seguridad ciudadana.

A raíz de esta denuncia, la defensa del agente asegura que éste está sufriendo una persecución por parte de algunos de sus mandos. La merma en cuanto a planificación y dotación de estos armeros reglamentarios provocaba situaciones tan diversas como que los policías locales en planes especiales (Navidad, Semana Santa y Feria) estaban obligados a trasladar sus correspondientes armas reglamentarias desde sus diferentes comisarías de distritos a distintos puntos de la ciudad, en vehículos particulares o en cualquier otro medio no proveído por el Ayuntamiento, teniendo incluso que ataviarse en mitad de la vía pública.

Por ello, se ha presentado en ocasiones a trabajar sin su arma reglamentaria, lo que ha motivado reprimendas por parte de varios mandos, que han derivado en situaciones de estrés y ansiedad por las que ha causado baja médica. La última de ellas se produjo el 21 de abril de 2019, Domingo de Resurrección, siendo este funcionario citado fuera de su centro de trabajo en el distrito Casco Antiguo y nombrado en la Jefatura de la Ranilla.

La defensa del policía local añadió que el agente cuenta con siete felicitaciones públicas por otras tantas intervenciones, una de las cuales se produjo por el rescate de una persona atrapada en un incendio. Además, el agente cuenta con una mención honorífica de la Policía Local de Sevilla.