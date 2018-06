Protesta por las condecoraciones de la Policía Nacional

Una veintena de policías nacionales se ha concentrado la mañana de este viernes en las puertas de la Jefatura Superior de Policía para protestar contra la "designación caprichosa" de las condecoraciones de este año. Los sindicatos SUP, CEP y UFP, en unidad de acción, han decidido hacer visible su malestar por el reparto de las medallas al mérito policial. En la concentración han participado veinte personas, el máximo posible para no infringir ningún precepto legal, ya que la manifestación no ha sido solicitada a la Subdelegación del Gobierno.

"Con esta concentración queremos denunciar la arbitrariedad en las propuestas de ingreso en la Orden del Mérito Policial de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, donde las designaciones caprichosas han quedado prácticamente normalizadas con manifiesto incumplimiento de la resolución de 11 de mayo de 2012, por la que se establecen los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la orden", han denunciado los representantes sindicales.

Los policías han lamentado que la "falta de transparencia viene siendo la tónica habitual de la Dirección General de la Policía en estas propuestas, pese a la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de los sindicatos policiales al acceso a los méritos que motivan la concesión de estas recompensas".

La Jefatura Superior no ha facilitado a los sindicatos el listado de todos los propuestos, por lo que se desconoce cuántos comisarios se postulan para las "medallas rojas pensionadas", si bien sí ha sido notificado el listado de inadmitidos a propuestas de los sindicatos, "que caprichosamente no se han querido tramitar".