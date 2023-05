El portavoz del PP de Salteras se despide denunciando el "desprecio y ninguneo" de su propio partido

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salteras, Manuel Ruiz Macías, se ha despedido de su responsabilidad municipal denunciando el "desprecio" y el "ninguneo" al que lo ha sometido su propio partido, cuya dirección provincial ha promovido a otra candidata a la Alcaldía, la concejal Raquel Calles, para las próximas elecciones municipales.

Ruiz Macías ha dejado su testimonio particular en las redes sociales, donde alude sin más detalles a la posibilidad de que el PP colocara de cabeza de lista a un antiguo cargo de Ciudadanos, cosa que finalmente fue abortada. "En las elecciones del próximo 28 de mayo no formo parte de la candidatura del Partido que siempre he defendido sus ideales y por los que he puesto mi cara y no porque no hubiera querido, sino porque desde la dirección provincial intentaron maniobrar para imponer a un candidato ajeno a nuestro partido a espaldas de los que hemos estado dando el callo por las siglas del Partido en estos complicados años. En conversaciones mantenidas con su secretario general, para mostrarle mi rechazo a esa maniobra, acuerdo con él que en vez de encabezar yo dicha candidatura vaya de número 2 y que la encabece una persona de nuestro partido. Desde la candidatura local no aceptan que vaya de número 2 y me proponen que vaya de número 3".

Y justifica decisión de dejar la vida municipal: "Evidentemente, No puedo aceptar ese ninguneo y desprecio hacia mi persona, porque yo he venido a servir a los intereses de Salteras y los de sus habitantes. No he venido a vivir de la política. Si no aporto, me aparto. Ante esta falta de confianza hacia mi de unos y otros: Ya estoy en mi casa".