El precio de la vivienda en Sevilla alcanza un nuevo máximo histórico: estas son las zonas que más se han encarecido

El precio de la vivienda en Sevilla continúa su escalada y alcanza un nuevo récord. El coste medio para comprar una vivienda en la capital andaluza se situó en febrero de 2026 en 2.737 euros por metro cuadrado, según los últimos datos del informe del portal inmobiliario Idealista, uno de los principales referentes del mercado residencial en España.

Esta cifra supone un incremento del 1,3% respecto al mes de enero y una subida del 9,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con esta evolución, Sevilla alcanza el precio más alto registrado desde que Idealista comenzó a recopilar datos en 2007, superando todos los niveles previos del mercado inmobiliario local.

Además, el precio de la vivienda en la capital hispalense supera ligeramente la media nacional, situada actualmente en 2.673 euros por metro cuadrado, lo que confirma el fuerte dinamismo que atraviesa el mercado residencial sevillano.

Grandes diferencias entre barrios

Pese a la tendencia general al alza, el mercado inmobiliario sevillano muestra notables diferencias de precios entre distritos, con zonas donde el metro cuadrado multiplica varias veces el valor de otras.

El Centro se mantiene como el distrito más caro para adquirir vivienda, con un precio medio de 4.017 euros por metro cuadrado, tras registrar una subida del 7,7% interanual. Le siguen Los Remedios, con 3.750 euros/m² (+9,2%), y Triana, que alcanza 3.728 euros/m² después de experimentar uno de los mayores incrementos del año, del 17,6%.

Entre las zonas con precios más elevados también destaca el área de Prado de San Sebastián – Felipe II – Bueno Monreal, donde el metro cuadrado se sitúa en 3.508 euros, con un crecimiento anual del 8,3%.

En el lado opuesto del mercado se encuentran los distritos más asequibles de la ciudad. Torreblanca registra el precio más bajo, con 752 euros por metro cuadrado, seguido de Cerro Amate, con 1.367 euros/m², Parque Alcosa, con 1.742 euros/m², y Pino Montano, con 1.879 euros/m².

La brecha entre barrios es especialmente significativa: comprar una vivienda en el Centro cuesta más de cinco veces lo que vale el metro cuadrado en Torreblanca, lo que evidencia la fuerte desigualdad territorial del mercado inmobiliario sevillano.

Las zonas donde más suben los precios

En cuanto a la evolución de los precios, algunos distritos destacan por el fuerte ritmo de crecimiento registrado en el último año. Pino Montano lidera la subida interanual con un incremento del 25,9%, seguido de San Pablo, con un aumento del 24,5%.

También se han registrado subidas significativas en Parque Alcosa (+17,9%), La Macarena (+17,5%) o Santa Justa – Miraflores – Cruz Roja (+15,6%), lo que refleja una tendencia de encarecimiento cada vez más extendida por distintos puntos de la ciudad.

El conjunto de estos datos confirma la presión creciente sobre el mercado residencial sevillano, que continúa encadenando subidas y consolidando máximos históricos en el precio de la vivienda.