La propuesta de C's de excluir a Solidaridad del Instituto del Taxi es ilegal

La propuesta que el grupo municipal de Ciudadanos ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de mañana, en la que solicita que el presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, y la propia asociación sean "excluidos" del consejo del Instituto del Taxi es ilegal. Así lo asegura un informe que suscriben la jefa adjunta de servicio del Instituto del Taxi y el secretario de este organismo, que sostienen que la medida vulneraría el principio fundamental de la presunción de inocencia y a un proceso judicial con todas las garantías, y además considera que la adopción de una posible medida cautelar en este sentido correspondería a la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que instruye una macrocausa relacionada con la mafia del taxi, en la que se incluyen los supuestos ataques a los conductores de VTC y la quema de nueve vehículos de Cabify en Castiblanco de los Arroyos en la Feria de 2017.

El portavoz de Ciudadanos presentó una propuesta para "excluir" a Filgueras y a Solidaridad del consejo del Instituto del Taxi, dado que la investigación policial refleja delitos "muy graves" relacionados con los taxistas investigados, entre los que se encuentra el presidente de esta asociación.

El informe, tras analizar las normas que regulan el Instituto del Taxi, concluye que "no sería viable" el cese de Solidaridad como miembro del consejo de gobierno de este organismo únicamente por el hecho de que sus miembros estén siendo investigados, salvo en determinados supuestos, como cuando la entidad se disuelve voluntariamente o en los casos previstos en la normativa reguladora o en sus estatutos; en cumplimiento de "mandato o sentencia judicial", y en los supuestos de pérdida de representatividad, según el porcentaje de afiliación.

Otra posibilidad sería que el juez que instruye la causa judicial adoptase una "medida cautelar, en cuyo caso el Ayuntamiento deberá cumplimentarlo", o bien que se dicte "sentencia judicial cuyo contenido tenga repercusiones en el ámbito de las relaciones de la asociación reverenciada con esta Administración Pública". Por último, sólo cabría también la exclusión en caso de que se procediese a la disolución del Instituto del Taxi o que los titulares de licencia del taxi a los que representa Solidaridad solicite, "con las mayorías previstas en sus estatutos, y tras la adopción de los acuerdos correspondientes por sus órganos de gobierno, la sustitución de su vocal titular y suplente".

El informe recuerda que la Constitución Española regula como derecho fundamental la presunción de inocencia y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías, por lo que "la propuesta planteada por el grupo municipal de Ciudadanos, si se llevase a la práctica, podría vulnerar lo dispuesto" en el articulo 24 de la Constitución, dado que "las razones que se esgrimen se basan en que los miembros de una asociación están siendo investigados, y estos argumentos no están contemplados como motivos de expulsión o cese en la normativa de aplicación".

El Instituto aclara que sólo en el ámbito del procedimiento sancionador, en relación con posibles infracciones de la ordenanza municipal reguladora del servicio de Transporte Público de Personas en Automóviles de Turismo en el municipio de Sevilla por "acciones u omisiones, tipificadas en la misma, se podrán adoptar medidas provisionales", pero una vez abierta la vía penal corresponde a la juez instructora. "En el caso que nos ocupa, entendemos que sería la jurisdicción penal a la que corresponde decidir la necesidad o no de aquellas. En relación con ello, debe tener en cuenta que las medidas cautelares tratan de asegurar la eficacia de la resolución que ponga fin al proceso, esto es, el periculum in mora para que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil", asevera.

"Esta Administración no puede adoptar medida alguna hasta que no recaiga sentencia firme", asevera el informe entregado a los grupos municipales.

De este modo, sostiene que "dado que se está sustanciando un proceso judicial correspondiente al ámbito penal, esta Administración no puede adoptar medida alguna hasta que no recaiga sentencia firme; tampoco puede instruir procedimiento sancionado en aplicación de la regla jurídica non bis in ídem, en aras de evitar una doble sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y, a demás, se materializaría la imposición de una sanción no prevista legalmente".

Dice el informe que también podría suponer una "sanción encubierta", en el caso de una medida cautelar o anticipada, "incompatible con el Estado de Derecho y con el principio de presunción de inocencia". Y añade que respecto a las medidas accesorias previstas en el artículo 91 de la ordenanza municipal, "éstas tienen la consideración de sanción independiente a la sanción pecuniaria y sólo pueden acordarse concluido el procedimiento sancionador, y una vez determinada la responsabilidad del titular de una licencia".

Por todo ello, el informe del Instituto del Taxi concluye que "no sería viable el cese de la asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi como miembro del consejo de gobierno del Instituto, en base a que sus miembros están siendo investigados, salvo en los supuestos" mencionados con anterioridad.