Los docentes de la Universidad de Sevilla protestan contra las restricciones de las clases presenciales

La Junta de Personal Docente e Investigador y el comité de empresa de la Universidad de Sevilla (US) han convocado hoy a "toda la plantilla" a una concentración a las 10:00 horas en la puerta del Rectorado de la Hispalense "en defensa de los derechos del Personal Docente e Investigador (PDI) y de la calidad de la docencia" y contra contra la gestión que se está haciendo de la adaptación de la docencia al Covid-19. Los sindicatos critican que no se haya tenido en cuenta "en ningún momento" la opinión de los docentes sobre cuestiones como la presencialidad de la docencia.

La concentración coincidirá con una sesión del Consejo de Gobierno de la US en cuyo orden del día figura la aprobación de los criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la universidad a las exigencias sanitarias causadas por la Covid-19 durante el curso 2020-2021. Unos criterios recogidos en un documento que ha levantado gran malestar en la comunidad universitaria "al no tener en cuenta las peticiones de diálogo del profesorado". Los convocantes consideran la adopción de una posición "cuestionable" sobre la presencialidad, pero además destacan que el documento de la US propone otras medidas "que deberían ser debatidas", como la compra de cámaras para las aulas de la universidad por un millón.

Los convocantes entienden que el citado documento que tiene previsto aprobar la US muestra "una total falta de sensibilidad ante la respuesta ejemplar" que el PDI de la academia sevillana "ha dado durante la situación de excepcionalidad debida a la pandemia del Covid-19, manteniendo unos escenarios de docencia no presencial sin abordar ni resolver los numerosos problemas sufridos desde la declaración del estado de alarma".

Para el inicio del curso , según agregan, "sólo se plantean escenarios en los que la docencia presencial, elemento fundamental en la formación universitaria, pierde un peso importante en detrimento de la docencia no presencial".

Por otro lado, también consideran "discutible" la negativa a la contratación del profesorado interino que suele cubrir las bajas.

Ante todo esto, los convocantes aseguran que la concentración de hoy es consecuencia del rechazo del Rectorado a su petición de abrir una mesa de diálogo para analizar la situación y realizar propuestas de la plantilla, prorrogando la aprobación del documento.