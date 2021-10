Los médicos claman contra el desmantelamiento de la Atención Primaria

"Frustrados, desbordados y estresados". Así se sienten los médicos de los centros de salud andaluces, que este jueves han alzado la voz en Sevilla para expresar que están hartos de una situación que les agota y les sobrecarga de trabajo sin que dispongan del personal y recursos suficientes. "Hacen falta más médicos", decía contundente a este medio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, convocarte de la protesta, a las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a los pies de la Catedral sevillana.

"La Administración tiene que reflexionar sobre sus planteamientos, sobre la situación de la Atención Primaria en Andalucía y sentarse con nosotros, como representantes de los facultativos, que siempre hemos estado dispuestos a hablar", manifestaba mientras las batas blancas empezaban a dispersarse por una concurrida Avenida de la Constitución, en pleno centro de la capital hispalense.

El objetivo, exigir que con urgencia "una profunda reforma" de la Atención Primaria "y del modelo sanitario en general", ha advertido Carrasco, que cifra en más de 1.000 médicos de familia y en torno a 300 el déficit actual de en Andalucía "para poder garantizar una asistencia sanitaria de calidad".

Ahora que se empieza a normalizar la asistencia, los facultativos ven como la situación no cambia, con agendas sin final en las que, si no quedan huecos, se citan hasta cuatro pacientes a la misma hora (los llamados bises), además de las Urgencias. Médicos de familia rurales como Isabel Mesa, del centro de Salud de Carmona, advierte de que "la masificación era brutal antes de la pandemia" y que el Covid la ha empeorada. De ahí que se reivindiquen "agendas razonables" y llegar hasta los 60 o 70 pacientes actuales y unos 10 minutos para atender a cada paciente en las citas presenciales. La clave desde su experiencia es también la falta de personal. "El verano ha sido muy malo, no se ha cubierto nada, ni bajas ni vacaciones, y puedo decir que ha sido el peor verano de los más de 15 que llevo en el centro", afirma.

La facultativa apunta a jornadas laborales "interminables" con una carga "desbordante" e "insostenible". "Empiezo en consulta a las 8 de la mañana con una agenda ya completa entre las demandas clínicas y las telefónicas y con tiempos de cinco a ocho minutos y aparte me empiezan a llegar constantemente urgencias por las ausencias de compañeros que nos remiten a los que estamos, además, por su puesto, de los avisos a domicilio y el seguimiento Covid y de los pacientes crónicos. Un desbarajuste", denuncia la facultativa.

Esa falta de tiempo en consulta es una de las mayores reivindicaciones del colectivo. Para el presidente del sindicato en Sevilla, Rafael Ojeda, todo se resume a un problema de base: la falta de médicos. "No hay personal y tampoco se contrata. Por poner el ejemplo del Distrito Aljarafe-Norte, es curioso que se vayan a renovar 250 enfermeros por los próximos seis meses y sólo se renueven 32 contratos a médicos", manifiesta. Un problema en el que confluyen varias circunstancias. "Es verdad que, en parte, es porque no hay pero es que tampoco se ofrecen condiciones atractivas porque en en otras comunidades, en otros países o en la sanidad privada, esta crisis no tiene esta dimensión", denuncia.

En esta línea, Ojeda también ha reivindicado que para reducir listas de espera se aplique la continuidad asistencial, que es el trabajo más allá de la jornada ordinaria,y que "sí se aplica en los hospitales" -advierte- y, a largo plazo, aumentar del número de alumnos en las facultades de Medicina y de plazas MIR. "Nos sentimos maltratados y, además, somos discriminados respecto al médico de hospital, en primer lugar, porque cobra menos", sostiene.

El secretario de Atención Primaria en el Sindicato Médico de Sevilla, Rafael Gómez, se une a estas reivindicaciones. "¿Es normal que haya compañeros que estén viendo 80 pacientes en un día?", se pregunta y añade, "se están dando situaciones de verdadero pánico entre los profesionales de ir a trabajar". "Los médicos están desengañados, exhaustos y con miedo a la llegada de vacaciones porque, como ha pasado este verano, se quedan hasta un 50% de plazas sin cubrir y eso va a pasar en Navidades", reivindica.

Es por ello que los médicos reclaman, entre otras cosas, más presupuestos para la Atención Primaria, plantillas dimensionadas, contratos dignos, salarios adecuados, agendas sensatas y más tiempo por consultas. Demandas por las que llevan clamando "muchos años". "Esta Administración sólo sabe lamentarse de la falta de médicos, pero no hace nada para remediarlo. Dice que no contrata más médicos porque no hay, pero el dinero que supuestamente iría para esa contrataciones de médicos lo gasta en otras cosas en lugar de incentivar a los que trabajan en Atención Primaria para que dediquen algunas horas a aumentar su capacidad de atender pacientes", añade el presidente del SMA.

"El tiempo de las promesas por parte de la Consejería de Salud se ha agotado, necesitamos más realidades e inversiones para la contratación de personal facultativo", han concluido desde el sindicato sin descartar nuevas movilizaciones.