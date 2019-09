Una avería provoca la caída durante horas del sistema de transmisiones de la Policía Local de Sevilla

Una avería provocó ayer la caída durante varias horas del sistema de transmisiones de la Policía Local de Sevilla, según ha denunciado el Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM-E), que ha precisado que ella avería afectó tanto a la labor de los agentes como a la atención de los ciudadanos. El Ayuntamiento por su parte niega que la avería afectada a las llamadas de los ciudadanos.

El Sppme-A ha asegurado en un comunicado que "si Gila levantara la cabeza se volvería a morir, no sabemos si de risa o de pena, cuando viera las pedazo de transmisiones de la Policía Local de Sevilla. Pedazo no de buenas, más bien de que no funcionan bien nunca, sólo a cachitos y por tiempo limitado".

El sindicato explica que en la tarde de ayer se volvió a caer todo el sistema de transmisiones, "dejando tirados tanto a los policías que están trabajando en la calle como a los ciudadanos que no pueden contactar con la Policía Local. Pero esto no es nuevo, se llevan dando informes de fallos meses y meses, y no se hace nada, los informes ya advertían de múltiples fallos".

"Las líneas del 092 dejan de funcionar de forma parcial y total, el sistema de comunicación GEMYC pierde canales, la página del 112 se queda colgada haciendo imposible que entren los servicios que nos son requeridos, los ordenadores se quedan colgados y no se pueden crear servicios, el sistema FEDETEC de control de patrulleros por GPS ya no funciona haciendo imposible saber donde están nuestros patrulleros. Cada 10 o 15 minutos la emisora se desconecta sola quedándonos sin comunicación, las llamadas desde la central de transmisiones a determinados teléfonos no se puede hacer ya que estos números no están implantados en el sistema", añade el SPPME-A.

A esta situación, continúa, hay que sumarle la precariedad con que los agentes trabajan en la calle, que les hace "imposible en muchos casos comunicarse con la central, la Oficina de Gestión de Accidentes (OGA) trabaja con un programa obsoleto llamado GESATE que se queda colgado, las tablet son tan antiguas que no tienen ni cámara para hacer fotos, si se quedan colgadas pierdes todo el trabajo y no las puedes volver a reiniciar, se carece de una impresora a color y no se tiene ni un programa para hacer croquis de accidentes".