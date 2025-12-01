El PSOE califica de "auténtico caos" el primer fin de semana de Navidad

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha calificado como un "auténtico caos" la situación durante el primer fin de semana de la programación navideña en la ciudad. En esta línea, ha vinculado la situación a "la mala gestión" por parte del gobierno municipal.

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha señalado que Sevilla ha vivido "colapso en el tráfico, colas interminables sin ningún tipo de regulación de personas, en algunos casos peligrosas, y una absoluta falta de planificación". El portavoz socialista ha denunciado la presencia de "personal de confianza del señor Sanz regulando el tráfico como si de un policía local se tratase".

Asimismo, Muñoz ha indicado de que algunos grandes almacenes "se han visto obligados a cerrar" por la ausencia de agentes de la Policía Local. Ante este escenario, Muñoz ha exigido al alcalde que "coja las riendas, negocie y solucione este conflicto" de forma inmediata. "No podemos estar rozando la peligrosidad que se produce con las aglomeraciones de gente que llegarán en las próximas semanas", ha afirmado.

"En definitiva, hemos vivido una situación caótica, una situación que viene a demostrar que la ciudad le viene bastante grande al señor Sanz”, ha manifestado el portavoz socialista, quien ha recordado que aún quedan “muchos fines de semana y fechas importantes por celebrar".

