El PSOE desmiente a Sanz y acusa al PP de tardar dos años en poner en marcha la nueva máquina de la Imprenta Municipal

El Grupo Municipal Socialista ha desmentido este sábado las declaraciones del gobierno de Sanz sobre el desbloqueo y la puesta en marcha de la nueva máquina de la Imprenta Municipal, valorada en casi 300.000 euros, y ha recordado que el proyecto no estaba paralizado, sino en fase de ejecución y adaptación de las instalaciones cuando se produjo el cambio de gobierno.

Desde el PSOE explican que, tras la adquisición de la máquina, fue durante el mandato socialista cuando se comenzaron las gestiones para su instalación, dado que el nuevo equipo requería una obra de adaptación de las dependencias de la Imprenta Municipal. De hecho, los trámites técnicos y administrativos necesarios estaban iniciados y cuando el actual gobierno llegó a la Alcaldía, la obra ya estaba incluso adjudicada.

“Lo que ha ocurrido realmente es que el PP no ha hecho nada durante dos años, y ahora pretende atribuirse un mérito que no le corresponde”, afirman desde el Grupo Municipal Socialista. El proyecto ha avanzado gracias a la planificación y el trabajo realizado durante el anterior mandato.

El Grupo Municipal del PSOE lamenta que el gobierno de Sanz “intente confundir a la ciudadanía y desacreditar el trabajo responsable que se hizo desde el anterior mandato”, en lugar de reconocer la continuidad institucional de un proyecto que ha supuesto una inversión para mejorar los servicios públicos municipales.