Un pueblo de Badajoz dedica un monumento contra el acoso escolar a Sandra Peña

El Ayuntamiento de Villar de Rena (Badajoz) inaugurará este miércoles un monumento contra el acoso escolar, que llevará el nombre de Sandra Peña. El padre de la joven acudirá al evento, que tendrá lugar a las doce y media de la mañana. Sandra Peña se quitó la vida en Sevilla el pasado 14 de octubre, después de que su madre denunciara hasta en dos ocasiones a la dirección del colegio en el que cursaba estudios, Irlandesas Loreto, que estaba siendo acosada por un grupo de alumnas.

La iniciativa es fruto de un programa de aprendizaje de la Junta de Extremadura en colaboración con el colegio de Villar de Rena y la asociación de mujeres de esta localidad. Se trata de una obra en forja. Es un monumento dinámico, que irá ascendiendo mes a mes coincidiendo con el curso escolar. Los alumnos irán tratando el tema del acoso en el colegio, empezando desde abajo para acabar en los más alto cuando acabe el curso, una vez superado lo negativo y asumiendo actitudes positivas.

La Fiscalía de Menores de Sevilla mantiene abierta una investigación sobre el caso de Sandra Peña. El pasado 30 de octubre, decenas de personas arroparon a la familia de la menor en una misa oficiada en la parroquia de San José Obrero. Dos días antes, unas cuatro mil personas participaron en una manifestación contra el acoso escolar por las calles de la capital andaluza.