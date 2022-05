Todos querían una foto con Joaquín

Como en la canción de Mecano, en la fiesta me colé. Iban diciendo por megafonía los nombres de los premiados, como en Los Cien Montaditos. Igual hizo esta asociación José María Fernández Capitán, creador de la firma, a punto de abrir nuevas franquicias en Chile y Singapur, nuevas embajadas del nombre de Sevilla. Yo hice otra cuando al final del acto de la entrega de medallas de la ciudad en el día de San Fernando, Pilar del Río se acercó a Joaquín. Al verla con el futbolista más longevo del fútbol español (sólo Zubizarreta ha jugado más partidos en 93 años de Liga), pensé en una portada del diario deportivo portugués A Bola cuando le dieron el Nobel a su marido: Golazo de Saramago. Fue en 1998. Ese año también ganó el Madrid la Copa de Europa y el gol de Mijatovic a la Juventus le dio al Betis el pasaporte europeo.

Si no es por Alexandra del Bene, la grafittera y artista italiana, me quedo sin foto con Joaquín. Lola Pons se hizo un selfi con el futbolista y Víctor Pérez Escolano le dijo que no podía decirle a sus nietos que había estado sentado al lado de Joaquín sin hacerse una foto con el futbolista portuense. Del equipo de María Galiana, nacida el año de la Liga de O'Connell. Estaban separados por Juan Dobado, prior de los Carmelitas Delcalzos del Santo Ángel, institución fundada por San Juan de la Cruz. El segundo premiado de la calle Rioja.

Siempre es bueno volver a Sevilla, pensaría el padre Luis Lezama. Y mucho mejor no marcharse nunca, apuntaría Pablo Noguera, el hermano Pablo. El primero creó de la nada la Taberna del Alabardero. Pide un papel con mayúsculas para el cardenal Tarancón en la historia de España. Se han ido muriendo los contertulios que en su restaurante madrileño elegían cada año al Tonto Contemporáneo. Se fueron Carandell, Vicente Verdú… dice que sólo quedan Javier Gómez Navarro, Manuel Gutiérrez Aragón, Miguel Ángel Aguilar y él mismo. Pablo nació en la ciudad francesa de Avignon, que fue capital de un cisma papal.

Triple medallero para sevillanas que pasaron por el colegio Itálica, las Teresianas de Arguijo: alumnas de ese centro fueron María Galiana, que anteayer fue nombrada Hija Predilecta de Sevilla y ayer celebró su cumpleaños, Pilar del Río y Lola Pons. Arguijo y Rioja, dos poetas del Siglo de Oro sevillano, que como se sabe duró dos siglos, que han mandado en el medallero.

Sevilla en Chile y en Singapur, pero también en sus barrios: en el Cerro del Águila, con Francisco Carrera 'Paquili', y en La Oliva, premiada en su Asociación Familiar. El representante de este barrio de la periferia departía con Mikel, portavoz de la Joint Research Center, con sede en Bruselas y más de cuatrocientos empleos en la Cartuja. Mikel es bilbaíno, estudió en Deusto, es del Athletic y sabe que el único hat trick en la dilatada carrera de Joaquín (desde aquel 3 de septiembre de 2000 en Santiago de Compostela) fue a los leones de San Mamés la temporada que partió en dos la pandemia.

Cinco catedráticos entre los premiados: Carlos Martínez Shaw, Cristina Cruces, Víctor Pérez Escolano, Lola Pons y Amparo Graciani. Una academia del saber en la academia de baile de Manuela Carrasco y Antonio Canales. A mi derecha se sentó el premiado más misterioso. Carlos Duclós representaba a su tía, la pintora Teresa Duclós, la única artista además de Manuel Salinas cuya casa lleva su apellido: la que en el barrio de Nervión se construyó con un plano de Josep Lluis Sert como regalo de bodas. La pintora adujo motivos de salud para no acudir. Estuvo su sobrino, marino mercante de profesión, que la noche anterior a las medallas trabajó de práctico en el puerto de Algeciras. Los barcos estuvieron la mar de bien representados con este marino, el historiador Martínez Shaw y el navegante Ignacio Fernández Vial.

Pilar del Río se iba a coger el AVE a Madrid para viajar hasta Guadalajara. El hermano Pablo recordaba una campaña con don Carlos Amigo por el itinerario de San Juan de Ávila.

Llegaron a Puertollano, representado en el acto de las medallas por su teniente de alcalde Félix Calle, y bajaron cien curas del tren. "Ocupábamos dos vagones".