'Souvenirs' por prensa en el emblemático quiosco de La Campana

Si han pasado estos días por la céntrica plaza de La Campana lo habrán podido comprobar. Sí. El quiosco de prensa que durante años ha ocupado la llamada zona cero de Sevilla ha reabierto tras varios meses cerrado. Pero nada es ya como antes. Ni hay prensa, ni detrás del mostrador está Miguel, el emblemático quiosquero que durante muchísimos años lo ha llevado. El quiosco ha estado varios meses cerrado y ahora luce ahora como una tienda de souvenirs, refrescos y chucherías, pero ni rastro de revistas o prensa, de la que sólo le queda el letrero como puede comprobarse en la foto que acompaña a estas líneas.

Como parte de la historia reciente de la ciudad, el quiosco de prensa de La Campana, conocido por muchos como el de Curro, pero siendo regentado por su hermano Miguel durante muchísimos años, ha sido motivo de muchas anécdotas. En tiempos era referido para ponderar el poder de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno en aquellos años ochenta. Se decía que Guerra mandaba tanto en Sevilla que el kiosco de Curro no se movía de ubicación sin su autorización. "En Sevilla no se mueve nada sin que lo diga Alfonso, ni el kiosco de la Campana". ¿Y cuál es el traslado más importante de la Semana Santa de Sevilla?, preguntaron una vez en una emisora de radio.

El personal empezó a citar ceremonias solemnísimas de cristos y vírgenes en la noche del Viernes de Dolores, todo lo cual para dar muestras de erudición, hasta que alguien apuntó la respuesta adecuada. "El traslado más importante de la Semana Santa, señoras y señores, es el del kiosco de Curro, porque si no se celebra no hay carrera oficial. Si no hay carrera oficial, a ver de qué viven nuestras cofradías durante todo el año", se ha escuchado no en pocas ocasiones sobre el mismo.

Más de cinco décadas lleva en la plaza este quiosco que ahora cambia de aires y con ellos parte de su esencia.