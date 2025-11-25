Quirónsalud acoge en Sevilla un encuentro para reforzar la voz de los pacientes en la sanidad

Los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa, junto con la Fundación Quirónsalud, celebraron un encuentro para conocer de primera mano las necesidades de personas afectadas por enfermedades como la diabetes, el lupus, la artritis o el cáncer. El objetivo es transformar la asistencia sanitaria desde la experiencia del paciente.

El encuentro, bajo el lema Juntos hacemos más, tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. Durante la jornada, se compartieron experiencias, inquietudes y propuestas concretas para mejorar la atención y el acompañamiento de los pacientes.

Representantes de ambos hospitales y de la Fundación Quirónsalud presentaron los proyectos en marcha en materia de humanización, experiencia del paciente y responsabilidad social. Destacaron la necesidad de acompañar a los pacientes más allá del alta médica, visibilizar determinadas patologías y fomentar sinergias duraderas entre hospitales y asociaciones.

En el encuentro participaron más de una decena de organizaciones, entre ellas la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, Asociación Diana de acompañamiento en el duelo, ALUS (Autoinmunes y Lúpicos Sevilla), Anadis Diabetes Sevilla, Fundación Rheumatos, Asociación Pulseras Rosas, LIRA (Federación Liga Reumatológica Andaluza), ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide), Alusvi (Asociación Lucha y Sonríe por la Vida), Club de Lectura Mis Ganas Ganan, AOSEV (Asociación de Ostomizados de Sevilla), Asociación Proyecto Mariposa y BCS Sevilla (Breast Cancer Survivor Sevilla).

"Este espacio de diálogo nos ha permitido reforzar la importancia de la escucha activa y la colaboración entre entidades sociales, pacientes y hospitales, sentando las bases para generar nuevas sinergias que mejoren la atención y la experiencia de los pacientes", afirma la directora de Responsabilidad Social Corporativa y gerente de la Fundación Quirónsalud, Teresa Álvarez Perdices.