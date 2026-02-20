Reasfaltado en la Ronda de Capuchinos: cortes y desvíos de tráfico desde este sábado

Las obras de reasfaltado en la Ronda de Capuchinos arrancan este sábado 21 de febrero como primera actuación del Plan de Asfaltados municipal, diseñado para reparar los desperfectos causados por las recientes borrascas en Sevilla. La intervención se desarrollará en varias fases hasta el jueves 26 de febrero, combinando trabajos diurnos el fin de semana con actuaciones nocturnas entre semana, lo que implicará cortes parciales de carriles, desvíos puntuales del tráfico y modificaciones temporales en el recorrido de varias líneas de Tussam por la Carretera de Carmona.

El Consistorio sevillano ha detallado que esta intervención forma parte de un plan más amplio dotado con 10,3 millones de euros para actuar en más de 30 vías de la ciudad afectadas por el temporal. Entre las calles incluidas en este programa figuran también los carriles bus de María Auxiliadora y Recaredo, zonas que presentan daños significativos tras las intensas lluvias de las últimas semanas.

Carril cortado en sentido Prado de San Sebastián

La primera fase se ejecutará este sábado 21 de febrero entre las 9:00 y las 22:00 horas, con el corte de un carril en sentido Prado de San Sebastián. Durante esta jornada, la circulación quedará garantizada mediante al menos dos carriles operativos, mientras que el contracarril seguirá funcionando exclusivamente para Tussam, taxis y motocicletas, sin alteraciones respecto a su régimen habitual de uso restringido.

Las fases segunda y tercera se llevarán a cabo en horario nocturno desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de febrero, en la franja comprendida entre las 22:00 y las 6:30 horas. Durante esas noches, el tráfico en sentido Prado de San Sebastián será desviado por el contracarril de uso exclusivo, permitiendo así que los operarios trabajen con menor densidad de circulación y mayor seguridad.

Como consecuencia directa de esta reordenación temporal, Tussam desviará las líneas afectadas por la Carretera de Carmona durante las horas nocturnas de trabajo, garantizando así la continuidad del servicio de transporte público pese a las restricciones de paso en la Ronda Histórica.

Inversión millonaria para reparar daños del temporal

La actuación en la Ronda de Capuchinos supone el inicio de un plan de 10,3 millones de euros con el que el Ayuntamiento pretende reparar socavones, baches y desperfectos originados por el tren de borrascas que azotó Sevilla en las últimas semanas. El programa contempla intervenciones en más de 30 vías de la ciudad, priorizando aquellas arterias con mayor deterioro y afectación al tráfico habitual, con el objetivo de restablecer las condiciones óptimas del firme antes de la llegada de nuevas precipitaciones.