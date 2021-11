El claustro de la US intenta evitar una nueva 'guerra' con el tipo de sufragio

Ante todo, unión y apoyo. El claustro de la Universidad de Sevilla (US), que preside el rector Miguel Ángel Castro, quiere apaciguar los ánimos en la comunidad universitaria tras surgir de nuevo el debate sobre el tipo de sufragio para elegir al máximo representante de esta institución. Castro tiene claro cuál debe ser la estrategia a seguir respecto a la futura ley Castells: la defensa a ultranza de la autonomía universitaria. Un principio que no debe quedar solapado por ninguna polémica que genere división. Por tal motivo, el máximo órgano de gobierno ha vuelto a enviar una segunda declaración en la que detalla los puntos en los que se muestra en desacuerdo con la LOSU. En ella evita mencionar el tipo de sufragio que debe regir en la US para elegir el rector.

A diferencia del primer documento que se hizo llegar a decanos y directores de centros la semana pasada, en esta segunda versión sólo se alude al derecho de las universidades a decidir el tipo de sufragio que consideren más conveniente. Ni se menciona el sufragio indirecto (esta institución es la única de España que lo mantiene y su potestad recae en el claustro) ni el universal ponderado.

La declaración, a la que ha tenido acceso Diario de Sevilla, se articula en dos puntos. En el primero de ellos se defiende "el autogobierno de la universidad". Reconoce que la LOSU recoge este derecho, pero la redacción del anteproyecto "lo reduce o condiciona en exceso". En este sentido, se aboga por que sean las universidades las que decidan tanto el tamaño y composición de sus órganos colegiados de representación y gobierno, como la forma y elección de "los órganos unipersonales de gobierno".

En cuanto al primer requisito, debe recordarse que el borrador pretende que el número de integrantes del claustro no supere el centenar, lo que en la US supone reducirlo a una tercera parte, ya que actualmente lo componen 300 miembros. La declaración de la Hispalense considera que esta merma se traduce en una disminución de la autonomía universitaria y deja de lado que el sistema universitario público "no es uniforme". Por tales motivos, propone que sean los estatutos de cada institución los que determinen el tamaño de este órgano.

"Poco adecuado y rígido"

Respecto al procedimiento para elegir a rectores, decanos y directores de centro, la nueva declaración -y ahí radica la diferencia con la primera versión- se limita a expresar que "nos parece [en nombre del claustro] poco adecuado y rígido tanto el modo de elegirlos como la propuesta del modo de elección del rector". "El claustro de la Universidad de Sevilla reclama la inclusión de distintos sistemas democráticos [...] y que sea la comunidad universitaria, en el ejercicio de su autonomía, la que decida en el estatuto cuál es la opción adecuada para el mejor gobierno de sus centros y de su universidad", concluye la declaración.

Se evita, por tanto, mencionar los tipos de sufragios y mucho menos se muestra un apoyo contundente a la elección indirecta a través del claustro, como se hizo en la primera declaración, lo que provocó más desapegos que apoyos. El ejemplo más explícito fue el del decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, quien el pasado lunes hizo público un escrito en el que manifestaba su disconformidad con el primer escrito, pues está a favor de que el sufragio en la US sea universal y ponderado, como en el resto de universidades públicas.

Uno de los motivos fundamentales que ha llevado a esta segunda declaración ha sido la consulta realizada al Cadus, el consejo de alumnos de la Hispalense, que comparte con el claustro su oposición a numerosos artículos de la LOSU, pero mantiene su defensa del sufragio universal ponderado. Un importante punto de divergencia que habría obligado al órgano de gobierno a desistir de su alegato en pos del sufragio indirecto y evitar crear otra guerra sobre un asunto que se ha vuelto una constante en la US desde hace más de 20 años.

La declaración concluye con un segundo punto en el que incide en una de las carencias más graves que presenta el borrador de la LOSU, la referida a la financiación, pues "no se acompaña de previsiones concretas que permitan alcanzar el objetivo perseguido". "El claustro de la US reclama que la futura ley recoja expresamente en su articulado la exigencia de un plan de incremento del gasto público propio o específico para las universidades, con la garantía de que se alcance la media de inversión pública de la OCDE en los próximos 10 años", afirma.