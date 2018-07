La remuneración de los consejeros en las sociedades no cotizadas

Tras la aprobación de la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, la cuestión de cómo se debe decidir y formalizar la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos de las sociedades no cotizadas ha sido objeto de diversas interpretaciones, lo que ha motivado que el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 26 de febrero de 2018, haya establecido cuál es el criterio a seguir para la correcta interpretación de la Ley sobre dicha materia.

Hasta ahora, la doctrina defendía la existencia dos clases de retribuciones según el tipo de funciones ejercidas, estableciendo un régimen distinto para cada una.

Por un lado, nos encontramos con la llamada función deliberativa, considerada como aquella propia de su condición de administrador, que implica la estrategia y control ejercida como parte del órgano de administración y cuya retribución debe estar expresamente regulada en los estatutos de la empresa –art. 217 de la Ley de Sociedades de Capital-.

Por otro lado, la llamada función ejecutiva, es decir, aquella no inherente a su cargo y que consiste en la gestión ordinaria llevada a cabo mediante delegación. En este caso, la retribución a percibir por dichas funciones debe regularse mediante la formalización de un contrato entre el consejero y la sociedad, donde queden recogidas las tareas a realizar y la retribución a percibir por cada una de ellas –art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital-.

Sin embargo, el Alto Tribunal se muestra contrario a este criterio y concluye que no debe distinguirse entre consejeros ejecutivos y no ejecutivos, al considerar que todos poseen y ejercen, indistintamente, facultades deliberativas y ejecutivas y que, por tanto, no existen dos regulaciones distintas respecto a la remuneración de los consejeros dependiendo del tipo de funciones que lleven a cabo.

En consecuencia, toda retribución que perciba un consejero deberá estar expresamente recogida en los estatutos, sin perjuicio de que, para la asignación de funciones ejecutivas, se suscriba un contrato entre éste y la sociedad, que deberá ser aprobado por el Consejo, con mayoría de dos tercios, previa regulación estatutaria y dentro de los límites establecidos por la Junta General.