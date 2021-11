El sábado es mal día para desaparecer en Sevilla

La familia de una mujer que desapareció el pasado sábado en Sevilla explicó a este periódico las dificultades que tuvo durante el fin de semana para poder mover la maquinaria policial y judicial en busca de su ser querido. No fue hasta el lunes cuando el asunto se resolvió en cuestión de horas, pero se perdió un tiempo precioso que pudo ser crucial. La mujer fue encontrada inconsciente después de haberse intentado quitarse la vida. Afortunadamente, aún estaba viva, aunque las lesiones y secuelas serán mucho más graves por haber pasado dos días desde el intento de suicidio hasta que fue hallada.

El asunto sirve para poner de manifiesto una vez más la necesidad de un protocolo que de verdad funcione en los casos de desapariciones de alto riesgo. Salvando las distancias, a esta mujer le ocurrió algo parecido a lo que le sucedió al padre de Marta del Castillo cuando fue a denunciar la desaparición de su hija un sábado por la noche. Hasta el lunes no comenzó la búsqueda verdaderamente, y se perdieron así las primeras horas, claves en cualquier investigación.

El caso de esta mujer es bien distinto. No había ningún indicio de criminalidad, pero sí una enfermedad mental que hacía pensar en un más que probable intento de suicidio. De hecho, ella mandó una fotografía con una serie de pastillas a su familia, asegurándoles que las había ingerido todas. Esto se produjo unas horas después de que le dieran el alta voluntaria en el área de Psiquiatría del Hospital Virgen Macarena. La familia no entiende cómo se le pudo firmar el alta a una persona con evidentes tendencias suicidas, en pleno brote de su enfermedad.

Por la fotografía, la familia dedujo que la mujer se encontraba en una habitación o en una casa, y pensó que podía estar en un hotel. A primera hora de la tarde del sábado, su hermana presentó una denuncia por desaparición y explicó a la Policía Nacional la urgencia del caso. Lo que hizo la Policía fue difundir una fotografía de la desaparecida entre todos los patrulleros de servicio. Ella le indicó al agente que la atendió que su hermana no estaba en la calle, sino en un lugar que podía ser una habitación de hotel, por lo que difícilmente algún patrullero podía identificarla. Esa tarde, además, la mayoría de los efectivos estaban en el centro de la ciudad, donde salía el Gran Poder.

Tras numerosas llamadas a la Policía, los familiares pasaron la noche llamando a hoteles. Fueron decenas de llamadas en las que se repetía una y otra vez la historia a modo de letanía. "Había quien respondía, por humanidad, pero yo sé que los hoteles no pueden dar información de clientes por ley. Lo único que les pedía era que, si ella estaba alojada allí, simplemente se lo comunicaran a la Policía", relata un familiar directo.

A la mañana del domingo, ya con un turno nuevo, otro agente explicó a la familia que no tenía constancia de la desaparición de la mujer. La familia insistía en que se podría encontrar con un rastreo del teléfono móvil, que ella llevaba encima, o con un análisis de los gastos de su tarjeta de crédito, pues no llevaba dinero consigo y, si estaba en un hotel, tuvo que pagar con tarjeta. O al menos extraer dinero de algún cajero antes.

Para obtener la geolocalización del móvil es necesario una orden judicial. La familia acudió el domingo por la mañana al juzgado de guardia para pedir tal instancia, que se le negó. No pudo ver al juez y el funcionario que los atendió ni siquiera quería recoger la denuncia. Le pidió que fuera a la Policía y se produjo incluso una pequeña discusión. El funcionario recogió la denuncia y la solicitud, pero no se autorizó el rastreo del teléfono.

"No estábamos ante una desaparición normal, de una persona adulta y con pleno uso de sus facultades, que decide irse, sino de una persona enferma en pleno brote de su patología, y cuya vida corría serio riesgo. A pesar de ello, me llegaron a decir en la Policía que no eran el CSI", cuenta, indignada, esta familiar. Esa tarde la mayoría de los policías de la ciudad participaron en el dispositivo del partido de fútbol que enfrentaba al Betis y al Sevilla.

A primera hora de la mañana del lunes, los familiares habían intentado acceder a la cuenta bancaria de la desaparecida, pero ella es la única persona que figura como titular y el banco les negó la información a las personas autorizadas. A las diez y media de esa mañana, una agente del Grupo de Homicidios se puso en contacto con la persona que había presentado la denuncia por desaparición dos días antes. Acababa de llegarles el caso.

A partir de ahí todo fue rápido. En menos de tres horas, la Policía encontró a la desaparecida en una habitación de un hostal de la Macarena. Estaba inconsciente, pero viva. Fue trasladada al hospital en estado grave, en coma, pero con las constantes vitales funcionando. En los días siguientes ha ido evolucionando favorablemente. Como sostenía la familia desde el primer día, la mujer había pagado el hostal con su tarjeta de crédito. De no haber sido fin de semana, se la habría encontrado mucho antes.