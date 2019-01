Actividades culturales el último fin de semana de enero

Superada la cuesta de enero, toca despedir el mes a lo grande. Para ello, muchos espacios ofrecen en su programación diversas actividades culturales con las que vivir el último fin de semana de enero disfrutando del ocio con conciertos y espectáculos teatrales. Destacan el concierto de Antonio Orozco, este jueves en el auditorio Cartuja Center, la Muestra de Teatro Infantil en el Centro TNT o la reinvención del Requiem de Mozart que Alain Plantel presenta en el Teatro Central.

Una reinvención del 'Requiem' de Mozart en el Central

Este viernes y este sábado a las 20:00 están programadas representaciones del espectáculo teatral La Zanja en el Teatro Central. Se trata de una obra que está dirigida e interpretada por los actores Diego Lorca y Pako Merino, autores también de la dramaturgia.

La Zanja presenta a un ingeniero de minas, Miquel, que va a una población de Sudamérica a instalar una explotación minera de oro. Allí se encuentra con un alcalde, Alfredo, y con una población con ciudadanos a favor y otros en contra de la explotación. A partir de aquí se produce un reencuentro de dos mundos y dos formas diferentes de entender la vida. Las ambiciones, oportunidades y consecuencias de la implantación de la mina marcan el futuro del pueblo y las relaciones entre los vecinos.

Por otro lado, también este viernes y este sábado pero a las 21:00, hay representaciones del espectáculo Réquiem para L. Se trata de un montaje para catorce bailarines-intérpretes-músicos dirigida por Alain Platel. Fabrizio Cassol es el autor de la música, basada en el Réquiem de Mozart, y Hildegard De Vuyst la creadora de la dramaturgia.

Las funciones de este espectáculo producido por la compañía Les ballets C de la B suponen el estreno en España. Esta nueva creación del tándem Cassol y Platel conjuga diferencia y mestizaje en una celebración temeraria aunque gratificante de la vida. Un concierto puesto en escena que ofrece una nueva forma de ceremonia del duelo, revisitando una partitura mítica y nuestra relación con la muerte.Las entradas para ambos espectáculos tienen un precio de 20 euros en tickets.janto.es.

Sexto concierto de la temporada de la Sinfónica

Este jueves y este viernes a las 20:00 la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ofrece el sexto concierto del abono de la temporada en el Teatro de la Maestranza. Bajo la batuta de su director titular, John Axelrod, y con la violinista Patricia Kopatchinskaja como solista invitada, la ROSS interpreta el programa Schiller como inspiración, integrado por obras de Gioacchino Rossini, Piotr Ilich Chaikovski y Richard Strauss. Entradas entre 31 y 45 euros, disponibles en generaltickets.com.

María Galiana y José Luis García-Pérez protagonizan 'El Mago'

El Teatro Lope de Vega acoge este jueves a las 20:30 la última representación de la obra El Mago, de Juan Mayorga, bajo la dirección del mismo, y con los actores María Galiana, José Luis García-Pérez, Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchis en los papeles protagonistas de una producción del Centro Dramático Nacional, Avance Producciones Teatrales, Entrecajas Producciones Teatrales y García-Pérez Producciones.

En este texto, Mayorga narra la historia de Nadia, una joven que asiste a un espectáculo de magia, en el que participa como voluntaria en el referido número de hipnosis, donde el mago la hace volar sobre los tejados de la ciudad. Entradas de 4 a 21 euros en entradas.janto.es.

Teatro para toda la familia en el Centro TNT

En el Teatro TNT continúan con la programación de la II Muestra de Teatro Infantil y Familiar. Este fin de semana cuentan con teatro para bebés, de la mano de Michú y yo, y con circo para toda la familia, con Metamorfosis.Este sábado y este domingo a las 12:00h se representa Michú y yo, de la compañía Ñía. El espectáculo explica las experiencias del día a día de una niña y Michú, su juguete favorito. La pieza aborda las emociones primarias que de manera confusa experimentan los pequeños y que incluso a veces no saben definir. Las tratan a través de la relación del niño con su objeto predilecto y está orientada tanto desde el punto de vista teatral como psicológico.

Por otro lado, este domingo a las 17:00 le toca el turno del juego, el delirio y las sorpresas con Metamorfosis, un espectáculo de Kandagama Circo. La pieza ofrece una reflexión en clave de humor sobre la vida, el amor, el éxito. Combina el lenguaje del clown con distintas técnicas circenses.3 Más 5 y 8 euros

Antonio Orozco repite en Cartuja Center

Tras su concierto de este miércoles, Antonio Orozco repite recital este jueve a las 21:00 el auditorio Cartuja Center CITE. La actuaciones pertenecen a la gira Único, segunda temporada. Se trata de un espectáculo especial del que sólo se realizarán cien funciones en toda España. El cantante y compositor barcelonés publicó su primer álbum en el año 2000 y ahora es miembro del jurado de La Voz. Entradas entre 40 y 50 euros.

'Ilustres Ignorantes', en el Auditorio Cartuja Center

Este sábado a las 21:30 está programada una función del espectáculo Ilustres Ignorantes en el Auditorio Cartuja Center CITE. Se trata de la versión para salas del programa de televisión del Canal Cero de Movistar.

Al igual que en la pequeña pantalla, el debate está presentado por Javier Coronas y cuenta con la participación de Javier Cansado y Pepe Colubi. Con invitados en cada episodio, este programa trata de encontrar respuestas a todas esas preguntas ridículas que el ser humano se plantea en su vida diaria. El invitado especial para esta ocasión es el humorista Raúl Cimas. El precio de las entradas va de los 20 a los 25 euros, disponibles en ticketea.com.

Regresa 'Aerolíneas Ibéricas' a La Imperdible

Hasta este domingo puede verse Aerolíneas Ibéricas. Es una comedia interpretada por Sonia Astacio y Carolina Montoya, que cuenta con la dirección escénica de Selu Fernández. El montaje es una producción de la Compañía Milagros. Funciones a las 21:00, domingo a las 20:00. Entradas a 12 euros en entradium.com.

Décimo aniversario de Mäbu en la Sala X

Este sábado a las 21:30 hay un concierto del grupo Mäbu. Es una actuación perteneciente a la gira por el décimo aniversario de la banda. Entradas a 14 euros en wegow.com. C/José Díaz, 7.

Astola y Ratón en Malandar

Este sábado a las 23:00 actúan Astola y Ratón. La actuación de Alejandro Astola Soto (ex Fondo Flamenco) y Diego Pozo, Ratón (ex Delinqüentes) forma parte de su gira de invierno. 15 euros en wegow.com. C/ Torneo, 43.

'Brujas del plata', en La Fundición

Desde este viernes hasta este domingo se representa Brujas del plata. Se trata de una obra escrita por Hekatherina Delgado y dirigida por Juan Luis Corrientes. Está interpretada por Antonia Gómez y Rebeca Torres. El montaje es una producción de la compañía Un Proyecto Corriente. Entradas a 14 euros en fundiciondesevilla.es.

El regreso de 'Tres cosas' a la Sala Cero

Desde este viernes hasta el 3 de febrero se representa el montaje Tres cosas. Se trata de una obra original de Scott Organ adaptada por Bernabé Rico y dirigida por José Pascual. Es una producción de la compañía Producciones Sala Cero. Entradas a 14 euros patronbase.com.