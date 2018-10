Antonio José, a un milímetro de Sevilla

Antonio José actúa este viernes a las 21:30 en el Auditorio Rocío. El músico está de gira con su tercer trabajo discográfico titulado A un milímetro de ti, que está producido por Mauricio Rengifo (Cali y el Dandee), David Santisteban y Andrés Torres.

Nacido en la localidad cordobesa de Palma del Río, Antonio José participó en Eurojunior 2006 representando a España y fue ganador del concurso de televisión La Voz en su tercera edición. Con sólo 23 años, Antonio Jose es una de las nuevas promesas del panorama musical en España. Se ha convertido en menos de tres años en uno de los artista emergentes del pop masculino del país, demostrando tener una carrera sólida. Ahora, además, lanza al mercado una reedición de su último trabajo y cuatro temas inéditos. Las entradas para el concierto van de los 23 a los 105 euros, disponibles en ticketmaster.es.

Por otro lado, este domingo a las 20:00 está programado el concierto de la banda tributo a Queen God Save The Queen. La actuación de la formación de Rosario (Argentina), que homenajea a la liderada por Freddie Mercury, forma parte de su gira Remember Wembley '86. Como grupo invitado, además, toca la banda escocesa formada a finales de los años ochenta Gun, conocida por canciones como Better Days y Word Up y por su actuación en la Plaza Sony durante la Expo92. El precio de las entradas va de los 29 a los 35,20 euros, disponibles en ticketmaster.es.